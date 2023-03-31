Затор на трассе М-4 ДОН сократился до 30 км. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Протяженность затора на трассе М-4 ДОН сократилась до 30 км, сообщают в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Сейчас ведутся работы по организации «карманов» с помощью бульдозеров на 940 и 950 км трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера. Работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей.

Проведен демонтаж барьерного ограждения для оттока автотранспорта в обратном направлении.

Функционируют 7 мобильных и 8 стационарных пункта обогрева и питания.

Всего привлечено 238 человек и 152 единиц техники.

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