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Происшествия2 апреля 2023 9:16

Эвакуируют 229 человек: Что произошло на шахте «Обуховская» в Ростовской области

На шахте в Зверево проводят эвакуацию после задымления на подстанции
Михаил СТРИЖЕВ
На месте происшествия запустили вентиляционную систему.

На месте происшествия запустили вентиляционную систему.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Зверево Ростовской области эвакуируют более 200 сотрудников шахты «Обуховская». По данным донского управления МЧС, 2 апреля на подстанции шахты произошло задымление.

В ведомстве сообщили, что происшествие случилось на подстанции на глубине 199 метров. На шахте проводят эвакуацию 229 человек.

В настоящее время на месте работает нештатное аварийное спасительное формирование. Как уточнил губернатор Василий Голубев, к месту отправились два отделения горных спасателей: 21 человек и четыре единицы техники.

— Горения нет, запущена вентиляционная система. Пострадавших нет, угрозы нет, — прокомментировали в МЧС.

Напомним, 27 марта из-за обрушения горной породы погиб проходчик шахты «Обуховская». Еще два сотрудника пострадали. Происшествие случилось в конвейерном штреке во время работ по креплению горных выработок. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

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