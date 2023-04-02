На месте происшествия запустили вентиляционную систему.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В городе Зверево Ростовской области эвакуируют более 200 сотрудников шахты «Обуховская». По данным донского управления МЧС, 2 апреля на подстанции шахты произошло задымление.
В ведомстве сообщили, что происшествие случилось на подстанции на глубине 199 метров. На шахте проводят эвакуацию 229 человек.
В настоящее время на месте работает нештатное аварийное спасительное формирование. Как уточнил губернатор Василий Голубев, к месту отправились два отделения горных спасателей: 21 человек и четыре единицы техники.
— Горения нет, запущена вентиляционная система. Пострадавших нет, угрозы нет, — прокомментировали в МЧС.
Напомним, 27 марта из-за обрушения горной породы погиб проходчик шахты «Обуховская». Еще два сотрудника пострадали. Происшествие случилось в конвейерном штреке во время работ по креплению горных выработок. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».
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