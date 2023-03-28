В Ростовской области при обрушении в шахте погиб 43-летний проходчик

ЧП произошло во время работ в конвейерном штреке
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Ростовской области при обрушении горной породы погиб проходчик шахты «Обуховская». По факту случившегося уже завели уголовное дело. Об этом утром 28 марта сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.
- Возбуждено дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Специалисты уже осмотрели место происшествия, изучается документация, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается, - прокомментировали в ведомстве.
Известно, что обрушение произошло вчера, 27 марта, в конвейерном штреке угольной шахты во время работ по креплению горных выработок. 43-летний проходчик умер из-за серьезных травм.
Еще двоих проходчиков с повреждениями разной степени тяжести доставили в больницу. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Кроме того, ход расследования взяла на контроль областная прокуратура.
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