СК проверит в Ростовской области информацию об избиении подростка арматурой

Организована доследственная проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области начали выяснять обстоятельства нападения группы подростков на сверстника. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

- Организована доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

Также разбирательства по факту агрессии между несовершеннолетними уже начали сотрудники полиции.

Напомним, накануне в социальных сетях появилось видео с нападением на детской площадке. Предварительно, молодого человека избили арматурой из-за паутины на локте.

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