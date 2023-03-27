Полиция проводит проверку из-за драки на детской площадке в Аксайском районе.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В ГУ МВД по Ростовской области начали проверку по факту применения насилия в результате конфликта на детской площадке в Аксайском районе.
- Сотрудниками Главного управления МВД России по Ростовской области проводится проверка по выявленным материалам в сети Интернет, на которых запечатлен факт применения насилия в результате конфликта молодых людей на детской площадке в Аксайском районе, - сообщили в пресс-службе главка.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором молодые люди бьют мужчину арматурой. Предварительно, парня избили из-за «паутины на локте».
Также по данному факту Следком организовал проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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