Полиция проводит проверку из-за драки на детской площадке в Аксайском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МВД по Ростовской области начали проверку по факту применения насилия в результате конфликта на детской площадке в Аксайском районе.

- Сотрудниками Главного управления МВД России по Ростовской области проводится проверка по выявленным материалам в сети Интернет, на которых запечатлен факт применения насилия в результате конфликта молодых людей на детской площадке в Аксайском районе, - сообщили в пресс-службе главка.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором молодые люди бьют мужчину арматурой. Предварительно, парня избили из-за «паутины на локте».

Также по данному факту Следком организовал проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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