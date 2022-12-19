В Ростове загорелись два частных дома, есть погибший

Спасатели тушат пожар в одноэтажном доме в Ростове. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

В Ростове при пожаре в частном доме погиб человек. Крупное возгорание произошло на улице Рылеева 19 декабря, сообщили в донском управлении МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 12:00. На место прибыли 38 спасателей, было привлечено 11 единиц техники. К этому моменту сгорело 200 квадратных метров кровли здания. Из-за плотной местной застройки возникла угроза распространения огня на другие дома.

Во время тушения пожара в здании было обнаружено тело.

На момент прибытия первых пожарных сгорело 200 квадратных метров кровли. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

— В 12.17 обнаружен погибший, пол и личность устанавливаются, — прокомментировали в МЧС.

В 12:23 руководитель пожарной группы объявил ранг пожара № 2. В 12:25 горели уже два частных одноэтажных дома.

в 12:23 руководитель пожарной группы объявил ранг пожара № 2. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Тушение было разбито на три боевых участка. В 12.47 пожар был локализован, в 13.12 — полностью потушен.

Напомним, 16 декабря на улице Ленина в Ростове-на-Дону в одноэтажном частном доме произошел пожар. В результате происшествия двое жильцов – пожилая супружеская пара – 73-летний мужчина и 72-летняя женщина.

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