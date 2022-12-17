В Ростове при пожаре в частном доме сгорела пожилая супружеская пара

Возгорание произошло в одноэтажном доме на улице Ленина. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону, на улице Ленина, 16 декабря произошел пожар в одноэтажном частном доме. По предварительным данным, во время возгорания, погибли два человека, проживающих в этом строении. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Возгорание произошло в 12:17. Спасателям удалось локализовать пламя в 12:53. Полностью справились с пожаром в 13:37. Однако спасти обитателей дома не удалось – пожилая супружеская пара – 73-летний мужчина и 72-летняя женщина сгорели.

Полиция устанавливает все причины возгорания.

Напомним, недавно в хуторе Астахов Боковского района Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей. Аналогичный инцидент произошел уже в начале декабря текущего года. В хуторе Усьман Багаевского района Ростовской области 6 декабря во время пожара в частном доме тоже погибли двое детей.

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