На этой неделе без зонта из дома лучше не выходить. Фото: Кристина Круговых

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 3 – 7 апреля будет не такой холодной как на минувшей неделе, но точно сырой. Большую часть пятидневки по прогнозам синоптиков Ростовского гидрометцентра будут идти дожди. Рассказываем подробно, чего еще ждать от погоды в эту рабочую неделю.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 3 апреля, облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, днем с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4-6, днем +14-16.

Во вторник, 4 апреля, солнце чаще будет проглядывать из-за облаков. Вечером все-таки ожидается небольшой дождь, но в остальное время обойдется без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4-6, днем +16-18.

В среду, пятого апреля, во второй половине дня и вечером - дождь, в остальной период без существенных осадков. Ветер юго-восточный и восточный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 15-18. Температура воздуха ночью +9-11, днем +16-18.

В четверг и пятницу будет пасмурно и зарядят дожди. Если шестого апреля зонтик пригодится с утра и вечером, то в пятницу его не придется закрывать практически весь день. Ветер к концу недели ослабнет: с восточного направления в четверг поменяется на северо-западное. На улице похолодает: +8 ночью и +16 днем шестого апреля и +7 ночью и +13 днем в пятницу, седьмого апреля.

По Ростовской области в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы 12-14, в Приазовье до 16 метров в секунду. Утром местами по южной половине области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -4, а днем +9-14, по югу и востоку до +19.

Во вторник местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2-7; днем +12-17, по югу и востоку до +22.

В среду во второй половине дня и вечером местами небольшой и умеренный дождь, гроза, в остальное время обойдется без существенных осадков. Ветер юго-восточный и восточный 6-11 метро в секунду, днем местами с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7-12, по северу и востоку до +4, днем +13-18, по югу и востоку до +22.

В оставшиеся два дня рабочей пятидневки область ждет похолодание. В четверг на пару градусов вместе с дождями и восточным ветром, а в пятницу похолодает до +12 днем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на апрель и май 2023: заморозки и град прогнозируют в оставшуюся часть весны

Начальник гидрометцентра Назарова предупредила о ночных заморозках и граде в апреле и мае (подробнее)