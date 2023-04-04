В Ростове осудили мужчину, который пытался пересечь границу и присоединиться к ВСУ

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовский областной суд вынес приговор жителю Волгоградской области Евгению Никифорову за попытку госизмены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, мужчину задержали в конце декабря прошлого года. При себе у него были подписанные анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ. Среди вещей нашли костюм «горка Таслан» и сотовые телефоны. По версии следствия, он пытался выехать на территорию Украины и участвовать в военных действиях на ее стороне.

В отношении волгоградца тогда возбудили дело по статьям 275 «Государственная измена» и 276 «Шпионаж». Суд признал его виновным в приготовлении к госизмене.

— Подсудимого приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — рассказали в суде.

По предварительным данным, осужденный не собирается обжаловать приговор.

Напомним, в декабре в Ростовской области был также задержан мужчина, передававший Украине данные о передвижении российской военной техники и военнослужащих. Как сообщали в региональном управлении ФСБ, эту информацию ВСУ использовали, чтобы наводить ракеты HIMARS.

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