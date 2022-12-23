В Ростовской области задержали шпиона, который помогал ВСУ наводить ракеты HIMARS

Силовики задержали подозреваемого в шпионаже. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, у которого было двойное гражданство — российское и украинское. По данным ведомства, подозреваемый передавал Украине данные о том, как передвигается военная техника и где находятся наши военнослужащие.

ГОТОВИЛИ ТЕРАКТЫ В ПЕРМИ

Информацию шпиона ВСУ использовали для того, чтобы наводить на цели американские ракеты HIMARS.

Как выяснила служба безопасности, этот случай шпионажа был не единичный. Агентурная сеть СБУ действовала в разных городах России и даже готовила теракты в Перми.

ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ С ВСУ

Еще один член преступного сообщество также был задержан в донском крае.

Выяснилось, что это житель Волгоградской области. Евгений приехал в Ростовскую область, чтобы пересечь границу и отправиться воевать на стороне Украины.

- При задержании у него нашли и изъяли подписанные анкету и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины, - прокомментировали в пресс-службе ФСБ РФ.

А в Перми орудовала ячейка из трех человек. Агенты СБУ, имеющие российское гражданство, планировали устроить теракты в России. В частности, речь шла о социальных объектах, которые находятся на территории Пермского края.

ИЗ УКРАИНЫ ВЕРБОВАЛ РОССИЯН

- Организатор ячейки - активный участник запрещенной в России экстремистской организации, - пояснили в пресс-службе.

Мужчина еще в 2019 году сбежал на Украину. Дело в том, что ему грозило уголовное дело за экстремизм, и он скрылся на территории сопредельного государства. Более того, стал активно сотрудничать с СБУ и вербовать сторонников в России. С его помощью экстремистская ячейка появилась в Перми.

А в Еврейской автономной области в пользу ВСУ шпионил житель Биробиджана. Он собирал информацию о критически важных объектах инфраструктуры в регионе и передавал ее Украине.

- Подозреваемого задержали в Биробиджане при попытке покинуть страну, - добавили силовики.

Злоумышленник планировал получить гражданство Украины и вступить в ряды ВСУ.

МОГУТ СЕСТЬ НА 20 ЛЕТ

Следственным подразделением ФСБ России в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям о шпионаже и госизмене.

Всех, кроме организатора экстремистской ячейки в Перми, взяли под стражу. Лидера группировки объявили в международный и федеральный розыск.

Если суд признает вину подозреваемых, они могут сесть в тюрьму на 20 лет.

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