В Ростовской области задержали шпиона, который помогал ВСУ наводить ракеты HIMARS

Силовики задержали подозреваемого в шпионаже.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, у которого было двойное гражданство — российское и украинское. По данным ведомства, подозреваемый передавал Украине данные о том, как передвигается военная техника и где находятся наши военнослужащие.
ГОТОВИЛИ ТЕРАКТЫ В ПЕРМИ
Информацию шпиона ВСУ использовали для того, чтобы наводить на цели американские ракеты HIMARS.
Как выяснила служба безопасности, этот случай шпионажа был не единичный. Агентурная сеть СБУ действовала в разных городах России и даже готовила теракты в Перми.
ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ С ВСУ
Еще один член преступного сообщество также был задержан в донском крае.
Выяснилось, что это житель Волгоградской области. Евгений приехал в Ростовскую область, чтобы пересечь границу и отправиться воевать на стороне Украины.
- При задержании у него нашли и изъяли подписанные анкету и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины, - прокомментировали в пресс-службе ФСБ РФ.
А в Перми орудовала ячейка из трех человек. Агенты СБУ, имеющие российское гражданство, планировали устроить теракты в России. В частности, речь шла о социальных объектах, которые находятся на территории Пермского края.
ИЗ УКРАИНЫ ВЕРБОВАЛ РОССИЯН
- Организатор ячейки - активный участник запрещенной в России экстремистской организации, - пояснили в пресс-службе.
Мужчина еще в 2019 году сбежал на Украину. Дело в том, что ему грозило уголовное дело за экстремизм, и он скрылся на территории сопредельного государства. Более того, стал активно сотрудничать с СБУ и вербовать сторонников в России. С его помощью экстремистская ячейка появилась в Перми.
А в Еврейской автономной области в пользу ВСУ шпионил житель Биробиджана. Он собирал информацию о критически важных объектах инфраструктуры в регионе и передавал ее Украине.
- Подозреваемого задержали в Биробиджане при попытке покинуть страну, - добавили силовики.
Злоумышленник планировал получить гражданство Украины и вступить в ряды ВСУ.
МОГУТ СЕСТЬ НА 20 ЛЕТ
Следственным подразделением ФСБ России в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям о шпионаже и госизмене.
Всех, кроме организатора экстремистской ячейки в Перми, взяли под стражу. Лидера группировки объявили в международный и федеральный розыск.
Если суд признает вину подозреваемых, они могут сесть в тюрьму на 20 лет.
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