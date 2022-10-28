Двое командиров подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины переведены в Ростовскую область. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовскую область были переведены двое командиров подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе федерального следственного комитета.

В Луганске глава СКР Александр Бастрыкин провел совещание, в ходе которого и стало известно о переводе в донской регион начальника штаба артиллерии националистического полка «Азов*» и командира артиллерийской батареи одной из бригад ВСУ.

- Они занимались координацией действий артиллерийских расчетов и руководством обстрелами позиций союзных войск, а также жилых кварталов Мариуполя и эвакуирующихся мирных жителей, - отмечается в сообщении федерального следкома.

В настоящее время известно, что с их участием проводятся следственные действия и оперативные мероприятия. Расследование возбужденных в отношении них уголовных дел близится к концу.

*«Азов» - запрещенная в России террористическая организация.

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Эту информацию озвучили на совещании, которое провел председатель СК России Александр Бастрыкин.