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Общество13 октября 2022 12:24

В Ростовскую область перевезли пленных бойцов запрещенного батальона «Азов»*

Эту информацию озвучили на совещании, которое провел председатель СК России Александр Бастрыкин
Ангелина СКИБА
Всего пленных бойцов распределили по колониям четырех областей страны

Всего пленных бойцов распределили по колониям четырех областей страны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В колонии Ростовской области перевезли пленных бойцов запрещенного в России полка «Азов»*. Об этом по итогам оперативного совещания сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

- С конца сентября по настоящее время 402 националиста были размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей, - говорится на сайте федерального Следкома.

Известно, что прибывших в режимные территории опросили сотрудники ФСБ и ФСИН. В итоге были зафиксированы новые факты о деятельности участников вооруженного формирования.

Добавим, ранее на Дону объявили дату судебных слушаний по уголовному делу одного из руководителей запрещенного батальона «Айдар»** Дениса Мурыги. Рассмотрение по существу назначили на 18 октября 2022 года.

*«Азов» - организация запрещена на территории России Верховным судом Российской Федерации

**«Айдар» - запрещенное в России националистическое военное формирование

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Прием вещей состоится в это воскресенье, 16 октября, с 10 до 12 часов (подробности)