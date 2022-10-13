В Ростовскую область перевезли пленных бойцов запрещенного батальона «Азов»*

Всего пленных бойцов распределили по колониям четырех областей страны
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В колонии Ростовской области перевезли пленных бойцов запрещенного в России полка «Азов»*. Об этом по итогам оперативного совещания сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
- С конца сентября по настоящее время 402 националиста были размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей, - говорится на сайте федерального Следкома.
Известно, что прибывших в режимные территории опросили сотрудники ФСБ и ФСИН. В итоге были зафиксированы новые факты о деятельности участников вооруженного формирования.
Добавим, ранее на Дону объявили дату судебных слушаний по уголовному делу одного из руководителей запрещенного батальона «Айдар»** Дениса Мурыги. Рассмотрение по существу назначили на 18 октября 2022 года.
*«Азов» - организация запрещена на территории России Верховным судом Российской Федерации
**«Айдар» - запрещенное в России националистическое военное формирование
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