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Происшествия12 октября 2022 12:01

18 октября в Ростове состоится суд по делу боевика Дениса Мурыги

Речь идет об участнике запрещенного националистического военного формирования
Ангелина СКИБА
Слушания состоятся в Южном окружном военном суде

Слушания состоятся в Южном окружном военном суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 октября в Ростове-на-Дону состоится суд по уголовному делу Дениса Мурыги - одного из руководителей запрещенного в России батальона «Айдар»*. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Слушания назначили на 18 октября. Дело будет рассматриваться по существу, - прокомментировали в инстанции.

Напомним, Дениса Мурыгу подозревают по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования»). Боевика с двойным гражданством (России и Украины) задержали на донской границе весной 2022 года. После этого мужчину отправили в изолятор, ему дважды продлевали меру пресечения. Добавим, Дениса Мурыгу также обвиняют в организации подрыва моста в Луганской области в 2015 году.

*«Айдар» - запрещенное в России националистическое военное формирование

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