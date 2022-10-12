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Происшествия12 октября 2022 10:46

В Таганроге «РЖД» наказали за нарушения при охране стратегических объектов

Компания наняла сотрудников частных охранных предприятий, но они не имели права следить за некоторыми объектами на железной дороге
Ангелина СКИБА
Недочеты должны устранить в ближайшее время

Недочеты должны устранить в ближайшее время

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области ОАО «РЖД» оштрафовали за допуск сотрудников ЧОП к охране объектов, за которыми должны были следить только специализированные подразделения. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Известно, что сотрудники надзорного ведомства нашли нарушение во время проверки. После этого руководителям охранных предприятий и подразделений железнодорожной компании вынесли представления. Всех виновных в итоге наказали по административной статье.

Добавим, недочеты должны устранить в ближайшее время. За этим следит транспортная прокуратура.

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