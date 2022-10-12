В Таганроге «РЖД» наказали за нарушения при охране стратегических объектов

Недочеты должны устранить в ближайшее время Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области ОАО «РЖД» оштрафовали за допуск сотрудников ЧОП к охране объектов, за которыми должны были следить только специализированные подразделения. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Известно, что сотрудники надзорного ведомства нашли нарушение во время проверки. После этого руководителям охранных предприятий и подразделений железнодорожной компании вынесли представления. Всех виновных в итоге наказали по административной статье.

Добавим, недочеты должны устранить в ближайшее время. За этим следит транспортная прокуратура.

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