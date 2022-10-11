В Ростовской области прокуратура заставила чиновников ликвидировать нелегальную свалку.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Песчанокопском районе ликвидировали нелегальную свалку после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе этой проверки правоохранители обнаружили вблизи улицы Ломоносова в Летницком сельском поселении несанкционированную свалку коммунальных и строительных отходов. Позже стало известно, что мусор в этом месте лежит давно, а администрация все это время никак не реагировала на него.
- Прокуратурой главе администрации сельского поселения внесено представление, - говорится в сообщении.
Как только оно было рассмотрено, свалку ликвидировали, а территорию привели в надлежащий вид.
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Территорию уже привели в надлежащее состояние.