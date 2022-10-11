В Ростовской области прокуратура заставила чиновников ликвидировать нелегальную свалку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Песчанокопском районе ликвидировали нелегальную свалку после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе этой проверки правоохранители обнаружили вблизи улицы Ломоносова в Летницком сельском поселении несанкционированную свалку коммунальных и строительных отходов. Позже стало известно, что мусор в этом месте лежит давно, а администрация все это время никак не реагировала на него.

- Прокуратурой главе администрации сельского поселения внесено представление, - говорится в сообщении.

Как только оно было рассмотрено, свалку ликвидировали, а территорию привели в надлежащий вид.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В донской столице ликвидировали восемь свалок после проверки прокуратуры.

Территорию уже привели в надлежащее состояние.