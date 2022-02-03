Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 6:00

В донской столице ликвидировали восемь свалок после проверки прокуратуры

Территорию уже привели в надлежащее состояние
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростове ликвидировали восемь свалок

В Ростове ликвидировали восемь свалок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пролетарская прокуратура потребовала устранить восемь свалок на территории района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что свалочные очаги находятся в районе улиц Ереванской, Ченцова, А. Блока, Детской, Закруткина, 39-й линии, 1-й линии и в переулке Молочном. Туда свозили коммунальные и строительные отходы. Коммунальщики никаких мер к устранению свалок не предпринимали.

- Прокуратурой директору муниципального учреждения внесено представление. Материалы проверки направлены в уполномоченный орган для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности по статье 5.1 Областного закона «Об административных правонарушениях», за нарушение правил благоустройства территорий, - говорится в тексте сообщения.

После вмешательства прокуратуры все нарушения были устранены. Сейчас все свалки уже ликвидированы, а территории приведены в порядок свалочные очаги ликвидированы, территория приведена в надлежащее состояние.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После проверки прокурора в Ростове ликвидировали несанкционированные свалки.

Загрязненную территорию также привели в надлежащий вид.

0