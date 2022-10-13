В Ростове футбольные фанаты начали собирать помощь для раненых бойцов

Питание, вещи и одежду передадут военным, которые сейчас проходят лечение в госпитале Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростове-на-Дону фанаты «Ростсельмаша» объявили сбор необходимых вещей для бойцов, которые были ранены в зоне СВО. Объявление об этом опубликовали в социальных сетях.

- Мы, объединение фанатов, берем на себя инициативу по сбору гуманитарной помощи для раненых, находящихся в военном госпитале донской столицы. Сбор будем проводить на территории около касс стадиона «Ростов Арена», - написали футбольные болельщики.

Прием вещей состоится в это воскресенье, 16 октября, с 10 до 12 часов.

Список необходимого: детское питание «Беллакт», Nutrilon, детское пюре в тюбиках, соки 0,2 л. с трубочкой, сгущенка, вода - 0,5 л., зубные щетки/паста, шампуни, пеленки одноразовые (60x60, 60x90).

Также нужны: теплые вещи/нижнее белье, носки, резиновые тапочки, свитера, толстовки, олимпийки, трико, штаны/джинсы, куртки, шапки, перчатки.

Добавим, ранее жители Ростовской области собрали и отправили военным более 10 тонн полезного груза - от газовых горелок и баллонов до медикаментов и продуктов питания.

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