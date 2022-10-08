Более 10 тонн полезного груза в зону СВО отправили жители Ростовской области

Все самое нужное собрали за короткий срок. Фото: группа в VK администрации Волгодонска

В Ростовской области жители Волгодонска отправили бойцам в зону СВО более 10 тонн полезного груза - от газовых горелок и баллонов до медикаментов и продуктов питания. После этого военные записали видео, в котором поблагодарили всех за поддержку.

- Хотим сказать спасибо жителям Волгодонска, станицы Романовской за оказанную нам помощь. Приятно осознавать, что в такое непростое время остаются люди, готовые поддержать нас в тылу, - сказал один из бойцов.

В администрации Волгодонска уточнили, что все самое нужное для спецназа и войсковой разведки удалось собрать за короткий срок. Полностью загруженный «КамАЗ» отправили на передовую в начале октября.

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