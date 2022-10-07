Гуманитарную помощь отправили командированным в Запорожье жителям Ростовской области

Отправили все самое необходимое - от продуктов питания до техники. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

Жители Ростовской области, которых командировали в Запорожье, получат гуманитарную помощь. Об этом сегодня, 7 октября, в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Отправили два «КамАЗа» гуманитарной помощи нашим землякам, которые командированы для решения задач в Запорожье. Собирали посылку по заявкам самих ребят - от продуктов питания до техники. Работу будем продолжать, - написал Василий Голбуев.

Напомним, ранее в регионе также организовали сбор средств на нужды мобилизованных солдат и офицеров. Глава региона поддержал это решение и пообещал регулярно перечислять взносы в новый фонд.

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