Что известно о ходе частичной мобилизации в Ростовской области

Сейчас в России ведут корректировку параметров заданий между регионами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Волн мобилизации» не существует, этот процесс будет идти до тех пор, пока в России не наберут 300 тысяч бойцов, как планировалось изначально. Эту информацию в Ростовской области уже подтвердил военный комиссар региона Игорь Егоров. Также пояснения со ссылкой на Минобороны опубликовали авторы телеграм-канала «Война с фейками. Ростов».

- С 21 сентября по указу президента начали призыв 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе. Сейчас донской регион продолжает выполнять эти мероприятия. Набор ведется по специальностям, в которых сейчас нуждаются Вооруженные силы страны, - сказал Игорь Егоров.

Эксперты пояснили жителям Дона, что сейчас в Интернете искажают информацию о частичной мобилизации из-за элементарного непонимания ситуации. Дело в том, что большую часть солдат и офицеров уже набрали для участия в СВО, теперь идет «корректировка и перераспределение параметров заданий между регионами».

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