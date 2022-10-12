«Война с фейками. Ростов»: никаких «волн мобилизации» нет

В регионах проводят корректировку параметров заданий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Ростовской области разъяснили, что никаких «волн мобилизации» нет. Призыв бойцов для участия в СВО - процесс, который все еще продолжается. Вооруженные силы все также должны пополнить 300 тысяч россиян, эту цифру никто не менял. Пояснения со ссылкой на источник в Минобороны опубликовали авторы телеграм-канала «Война с фейками. Ростов».

- В сети исказили факты из-за непонимания сути процесса. Говорить о второй, третьей и прочих волнах мобилизации некорректно. Большую часть бойцов уже мобилизовали, произошло уточнение количества призываемых в регионах, в первую очередь по параметрам военно-учетных специальностей. Проводится корректировка и перераспределение параметров заданий между регионами, - говорится в тексте сообщения.

Уточняется также, что в некоторых регионах, «после набора мобилизованных, призыв приостанавливают, чтобы не перегружать военкоматы. После того, как группу новобранцев отправляют в учебные центры, призыв возобновляется».

Добавим, также корректировку проводят после в связи с введенной отсрочкой для ряда категорий запасников.

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