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Политика11 октября 2022 10:39

Жителям Ростовской области показали, как проходят занятия мобилизованных бойцов

Ролик о том, как проходит обучение на полигонах, опубликовал глава региона
Ангелина СКИБА
В основе инструктажа - реальный опыт боевых действий

В основе инструктажа - реальный опыт боевых действий

Фото: Александр БОЙКО

Жителям Ростовской области показали, как проходят занятия мобилизованных бойцов на донских полигонах. Видеоролик о военной подготовке в своем телеграм-канале 11 октября опубликовал губернатор Василий Голубев.

Судя по видео, перед отправкой в зону СВО мужчины проходят обучение на боевых бронированных машинах, учатся создавать территории задымления, наблюдают за работой саперов, развивают навыки стрельбы. К слову, на вооружении у мобилизованных - новейшие АК-12, модернизированные в 2022 году.

- Мы уже неделю осваиваем технику, в том числе и навыки стрельбы. Все ребята хвалят инструкторов. Учимся хорошо, все усваиваем. Никаких сложностей, - рассказал мобилизованный военный Евгений.

Тем, кто пополнит ряды Вооруженных сил, также рассказывают о способах защиты от отравляющих веществ. Согласно Женевским протоколам, их использование запрещено, однако они могут стать угрозой, если вдруг будет атаковано химическое предприятие.

- В самом начале СВО при попадании в рефрижератор на Сумском направлении произошел разлив аммиака. Тогда облако составило около 3 км, - пояснил инструктор по радиационной химической и биологической защите Александр.

Добавим, в ролике подчеркивают, что в основе инструктажа, который проводят для бойцов - реальный опыт боевых действий.

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