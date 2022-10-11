В основе инструктажа - реальный опыт боевых действий Фото: Александр БОЙКО

Жителям Ростовской области показали, как проходят занятия мобилизованных бойцов на донских полигонах. Видеоролик о военной подготовке в своем телеграм-канале 11 октября опубликовал губернатор Василий Голубев.

Судя по видео, перед отправкой в зону СВО мужчины проходят обучение на боевых бронированных машинах, учатся создавать территории задымления, наблюдают за работой саперов, развивают навыки стрельбы. К слову, на вооружении у мобилизованных - новейшие АК-12, модернизированные в 2022 году.

- Мы уже неделю осваиваем технику, в том числе и навыки стрельбы. Все ребята хвалят инструкторов. Учимся хорошо, все усваиваем. Никаких сложностей, - рассказал мобилизованный военный Евгений.

Тем, кто пополнит ряды Вооруженных сил, также рассказывают о способах защиты от отравляющих веществ. Согласно Женевским протоколам, их использование запрещено, однако они могут стать угрозой, если вдруг будет атаковано химическое предприятие.

- В самом начале СВО при попадании в рефрижератор на Сумском направлении произошел разлив аммиака. Тогда облако составило около 3 км, - пояснил инструктор по радиационной химической и биологической защите Александр.

Добавим, в ролике подчеркивают, что в основе инструктажа, который проводят для бойцов - реальный опыт боевых действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мобилизованные бойцы приступили к освоению бронетехники

Видео с обучением солдат и офицеров появилось в сети (подробности)