Губернатор Василий Голубев остался недоволен темпами начисления выплат мобилизованным

Губернатор Василий Голубев потребовал ускорить выплаты мобилизованным бойцам. Фото: сайт правительства Ростовской области.

В правительстве Ростовской области признали, что процесс выверки документов о получении мобилизованными дончанами единовременных выплат в размере 150 тысяч рублей оказался сложным. Из-за чего губернатор Василий Голубев остался не удовлетворен темпами начисления выплат.

- Губернатор в постоянном режиме отслеживает ход этой работы, заслушивает доклады ежедневно, - отметили в пресс-службе донского правительства.

Утром 12 октября глава региона на совещании, посвященном этому вопросу, озвучил требование «максимально ускорить процедуры по оформлению и проведению выплат». В то же время в правительстве пока не могут назвать число мобилизованных, уже получивших на свою карту обещанные 150 тысяч рублей.

Отметим, что сроки этих выплат установлены постановлением правительства Ростовской области от 28 сентября «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, проживающим на территории Ростовской области, призванным на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, единовременной выплаты».

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