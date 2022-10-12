Военком Ростовской области опроверг фейк о второй волне частичной мобилизации

Военком Ростовской области опроверг сообщение о второй волне частичной мобилизации. Фото: Лейла МИРИШОВА

Во вторник, 11 октября, военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров опроверг распространившуюся в ростовских СМИ информацию о начале второй волны мобилизации на Дону. Об этом он рассказал корреспондентам ИА «ДОН 24».

- С 21 сентября согласно указу Президента выполняются мероприятия по призыву в Вооруженные силы РФ 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе, - отметил военком. - В настоящее время Ростовская область продолжает выполнять мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются Вооруженные силы.

Игорь Егоров напомнил, что никаких волн не существует. Все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленные плановые численности.

- Еще раз напоминаю: численность — 300 тысяч человек по всей стране, - подчеркнул военный комиссар.

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