Военком Ростовской области рассказал, где можно получить информацию о частичной мобилизации

За минувшие сутки операторы служба 112 приняли около двух тысяч звонков. Фото: Ева МИХАЙЛОВА.

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» уточнил, по каким каналам связи можно получить исчерпывающую достоверную информацию о частичной мобилизации в Ростовской области.

– Вопросов действительно много, - подтвердил Игорь Егоров. - Насколько знаю, во вопросам частичной мобилизации у нас в области работает горячая линия и заработал Телеграм-бот.

По словам военкома, губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев поставил задачу сделать так, чтобы каждый гражданин везде, начиная от муниципального образования и районного военного комиссариата, смог получить исчерпывающий ответ

- И если там не будет достаточного ответа, могут обратиться и выше, - отметил военный комиссар. - В первую очередь, все должны найти ответ у себя в районе. Будь то муниципальное образование или районный военный комиссариат.

В случае, если нужен будет более исчерпывающий ответ, в ростовской области действует телефонный номер 122, куда ежедневно поступает более 2 тысяч звонков. В военкомате Ростовской области могут ответить по телефону: 240-64-79. Если не смогут сразу ответить, через некоторое время перезвонят и дадут исчерпывающий ответ, пообещал Игорь Егоров.

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