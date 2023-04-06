В апреле - дожди, а на майские - разочарование: климатолог рассказал о погоде весной

Только к середине мая холода все-таки прекратятся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дожди будут продолжаться почти весь апрель, а в первые дни мая в Ростовскую область придет похолодание. Об этом в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8FM рассказал ростовский климатолог Александр Иошпа.

- Еще, как минимум недели две будут идти дожди, которые продолжатся практически в течение всего месяца, - рассказал специалист. - Осадков во второй месяц весны выпадет больше нормы, процентов на 30-40%. Но очень холодных дней уже не будет. Долгосрочный прогноз подтверждается: ожидаем теплый и дождливый месяц.

В целом, про май подробно ничего не скажу, потому что только сейчас рассчитывали модель по осадкам. А вот по температурному режиму - климатическая норма, только с большим количеством гроз. В начале мая ожидается заток холодного воздуха: придет похолодание до 7-12 градусов днем, что не характерно для этого месяца. Аномальных перепадов температур, по крайней мере сейчас, не предвидится. Тем более жары. Но устойчивое тепло уже будет к середине месяца. И как раз к середине мая холода все-таки прекратятся, и придет привычное тепло.

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