«Комсомолка» наградила победителей и призеров конкурса «Клиника года – 2022»

Церемония награждения победителей проекта «Клиника года - 2022». Фото: Ольга Качмар

15 декабря в Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония награждения, на которой были подведены итоги проекта «Клиника года - 2022». Награды получили лучшие медицинские центры Ростова и области, набравшие наибольшее число голосов в народном голосовании на сайте rostov.kp.ru. «Комсомольская правда» вручила награды и дипломы участникам рубрики «Врач года – 2022» и победителям лайк-конкурса «Спасибо, Доктор!», а также партнерам проекта.

Народное голосование проходило с 30 сентября по 30 ноября, и за это время за участников проекта было подано более 290 000 голосов. Совместно с медицинскими экспертами мы готовили полезные обзоры и статьи, приглашали докторов в студию радио «КП» - Ростов-на-Дону» (89,8 fm) и проводили стрим-конференции на актуальные темы.

- С огромным удовольствием я отмечаю, что с каждым годом количество участников «Клиники года» становится все больше, а интерес к нашему проекту возрастает. Это подтверждается тем количеством голосов, которое в проекте было отдано за клиники и врачей, - отметила в приветственном слове директор Ростовского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда» Елена Соболева. – Мне же хочется пожелать всем крепкого здоровья. И спасибо за то, что вы с нами!

Директор Ростовского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда» Елена Соболева. Фото: Ольга Качмар

Все участники мероприятия смогли ознакомиться с презентацией Медиагруппы «Комсомольская правда».

- «Комсомольская правда» имеет вековую историю и большое перспективное будущее. Медиагруппа сегодня – это мультимедийные возможности как с традиционными формами подачи информации для читателей и слушателей, так и с новым привлекающим внимание видео-контентом, онлайн-трансляциями, стримами на сайте и в социальных сетях, - рассказала заместитель директора службы рекламы Ростовского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Галия Габрилян. – Идя в ногу со временем «Комсомольская правда» продолжает наращивать свою аудиторию и занимать первые строчки в рейтингах.

Праздничная атмосфера. Фото: Ольга Качмар.

В этом году в разделе «Клиника года – 2022» было опубликовано беспрецедентное количество статей на самые разные темы – более 100. Слушатели радио «Комсомольская правда» и посетители ресурсов медиагруппы могли знакомиться с рассказами врачей об их работе, возможностями различных клиник по лечению и профилактике, изучали полезные рекомендации. Но самым популярным среди посетителей сайта стал новый конкурс, в котором врачи делились интересными случаями из практики.

- «Клиника года» - это поистине всероссийский проект, который объединяет врачей и пациентов во всех уголках страны, - рассказала директор службы интернет-рекламы Ростовского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда» Валерия Ульянова. – Каждый год мы рассказываем об участниках проекта, обсуждаем темы медицины и здоровья, а наши эксперты делятся полезными рекомендациями. В этом году мы также запустили в рамках проекта новый формат - лайк-конкурс «Спасибо, Доктор!», который стал необычайно популярен и набрал большое количество голосов. Следить за лидерами конкурса, которые часто менялись, было очень интересно. А для всех участников проекта мы подготовили сюрприз!

Директор службы интернет-рекламы Ростовского филиала Медиагруппы «Комсомольская правда» Валерия Ульянова. Фото: Ольга Качмар

Всем гостям мероприятия был продемонстрирован видеоролик с отзывами благодарных пациентов, в которых они рассказали о том, как врачи разных специальностей помогли им решить проблемы со здоровьем и изменить жизнь к лучшему.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА «КЛИНИКА ГОДА-2022»

Первыми награды от Медиагруппы «Комсомольская правда» получили партнеры проекта «Клиника года – 2022».

Партнер проекта «Клиника года-2022» - ГК «Сокол Моторс». Руководитель направления развития отношений с клиентами бренда EXEED группы компаний «Сокол Моторс» Александр Цвид. Фото: Ольга Качмар.

Партнер проекта «Клиника года-2022» - Косметический бренд «РИЧ ЛАЙН». Президент и основатель производственно косметической компании «РИЧ ЛАЙН» Элла Зиганшина. Фото: Ольга Качмар.

ПОБЕДИТЕЛИ «КЛИНИКИ ГОДА-2022»

Огромная аудитория «КП» отдала предпочтение самым разным медицинским учреждениям - многопрофильным медицинским центрам, современным диагностическим лабораториям, семейным стоматологиям, клиникам флебологии и вертеброневрологии, другим профильным учреждениям. И мы рады представить победителей народного голосования.

Номинация «Высокотехнологичная медицинская помощь при самых разных заболеваниях» - Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону. Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Высокое качество, надежность и доступность передовых технологий» - Офтальмологическая клиника «СОКОЛ». Фото: Ольга Качмар

Номинация «Комплексное обслуживание и всесторонняя медицинская помощь пациентам» - Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону. Фото: Ольга Качмар

Номинация «Высокие стандарты качества лечения, передовое оборудование и непрерывное развитие» - Медицинский центр «Семья». Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Инновационный подход к обеспечению качества диагностики и лечения» - Центр экспертной диагностики МРТ ПЛЮС РОСТОВ. Фото: Ольга Качмар

Врач-невролог высшей категории Центра экспертной диагностики МРТ ПЛЮС РОСТОВ Наталья Криштопина. Фото: Ольга Качмар

- «Клиника года» для нас - это, в первую очередь, драйв соревнования. Именно такая здоровая конкуренция позволяет раскрыть каждого специалиста клиники. Мы благодарны «Комсомольской правде» за то, что вы собираете профессионалов из разных сфер и позволяете нам общаться. С большим нетерпением ждем следующей встречи на проекте, - рассказала врач-невролог высшей категории Центра экспертной диагностики МРТ ПЛЮС РОСТОВ Наталья Криштопина.

Номинация «Организация многоуровневой системы лечения и реабилитации» - Медицинская клиника «Гармония». Фото: Ольга Качмар

Номинация «Новейшее оборудование, безупречный сервис и постоянное развитие» - Центр инновационной флебологии Galen. Фото: Ольга Качмар

Номинация «Внедрение современного комплекса технологий по восстановлению здоровья» - Клиника вертеброневрологии. Фото: Ольга Качмар

- Наша клиника впервые принимала участие в этом проекте. Это серьезнейшая площадка для того, чтобы пациенты могли выразить свое мнение о врачах. Я, например, даже не мог представить, что за меня проголосует такое количество людей. Этот проект позволил нам заявить о нашей клинике. Для нас это важно, поскольку мы всего два года работаем в Ростове-на-Дону, хотя наши специалисты имеют длительный опыт реабилитации пациентов с серьезными заболеваниями позвоночника. Желаем проекту «Клиника года» сохранять первенство в этой области и набирать обороты все больше и больше, - пожелал главный врач Клиники вертеброневрологии Николай Зиняков.

Номинация «Доступность, профессионализм и качество медицинских услуг» - Медико-психологический центр «ЛЮМОС». Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Ультрасовременные методики лечения и протезирования, точная диагностика» - Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Внедрение эффективных разработок и широкий спектр услуг» - Клиника Тимура Мамедова. Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Современные технологии, высокий уровень сервиса и слаженная работа квалифицированного персонала» - Медицинский центр «Юнона». Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Прогрессивные технологии и традиции» - Стоматологическая клиника «Доктора Шувалова». Фото: Ольга Качмар.

Главный врач стоматологической «Клиники доктора Шувалова» Олег Шувалов. Фото: Ольга Качмар

- «Клиника года» - это замечательный проект, в котором мы участвуем уже несколько лет. Большое спасибо всей команде «Комсомольской правды». Здесь работают настоящие профессионалы, устраивающие мероприятия для нас, врачей, на высшем уровне. «Комсомолке» я желаю увеличения аудитории, всем здоровья и мирного неба над головой! – пожелал главный врач стоматологической «Клиники доктора Шувалова» Олег Шувалов.

Номинация «Высококвалифицированная помощь на основе принципов доказательной медицины» - Медицинский центр «Ревиталь». Фото: Ольга Качмар.

Заведующая отделением пластической хирургии и косметологии МЦ «Ревиталь» Сакинат Магомедова. Фото: Олег Качмар

- «Клиника года» всегда собирает множество врачей, наших коллег, с которых можно брать пример. Это хороший стимул покорять дальше вершины и улучшать свой профессионализм. Благодарны «Комсомольской правде» за возможность участвовать в таком конкурсе, а всем слушателям и читателям «Комсомольской правды» за то, что выбрали нас. Мы всегда готовы работать на благо наших пациентов, - рассказала заведующая отделением пластической хирургии и косметологии МЦ «Ревиталь» Сакинат Магомедова.

Номинация «Комплексный подход в лечении, диагностике и профилактике» - Лечебно-диагностический центр «Здоровье». Фото: Ольга Качмар.

- Этот проект помогает нам масштабнее рассказывать о том, какие услуги мы предоставляем населению, насколько качественно мы можем организовать лечение. В рамках «Клиники года» мы знакомимся с нашими коллегами из Ростова-на-Дону, делимся опытом друг с другом, знакомимся. Такие возможности для нетворкинга – это безмерно полезно. Самое мероприятие организовано очень качественно. Большое спасибо «Комсомольской правде»! – поделилась директор по развитию ЛДЦ «Здоровье» Александра Моисеева.

Номинация «Уникальные возможности диагностики и телемедицины» - Клиника Эксперт Шахты. Фото: Ольга Качмар.

Номинация «Эффективное внедрение новых методов диагностики, лечения и реабилитации» - Центр имплантации UNIVERDЕNT. Фото: Ольга Качмар.

- Хотим выразить огромную благодарность «Комсомольской правде» за организацию проекта «Клиника года-2022», за то, как здесь отмечают наши заслуги, и за то, что информация о наших новейших методах диагностики доводится до жителей Ростова и области. Мы благодарны пациентам за столь высокую оценку нашей деятельности, - рассказала генеральный директор центра Юлия Надолинская.

- Благодаря проекту «Клиника года» наш коллектив еще больше сплотился, - пояснила маркетолог центра Валентина Верещагина. - Каждый специалист нашей команды участвовал в этом проекте. Евгений Александрович принимал участие в рубрике «Врач года», Юлия Олеговна приходила на запись стрима. Мы все вместе готовили материалы для видео-визитки. И это стало большим фактором нашего объединения.

Номинация «Высокоэффективные методики лечения и реабилитации» - Наркологический центр «Чистый путь». Фото: Ольга Качмар.

Награждение «ВРАЧ ГОДА – 2022»

В этом году в рубрике «Врач года – 2022» мы отмечаем травматологов, хирургов, неврологов, флебологов, стоматологов, терапевтов, гинекологов и других профессионалов своего дела. Всего мы вручили награды 32 докторам.

«Врач года – 2022» - главный травматолог Северо-Кавказской дирекции здравоохранения, заведующий отделением травматологии Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону Скаржинский Алексей Алексеевич. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - заведующий травматологическим отделением № 1 МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону, травматолог-ортопед Дацкевич Игорь Александрович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения, хирург-маммолог, онколог Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Ростова-на-Дону Провоторов Максим Евгеньевич. Фото: Ольга Качмар.

- «Комсомольская правда» - это великолепная платформа для информирования населения о возможностях современной медицины и коммуникации между врачами и населением. Могу отметить, что награждение победителей «Клиники года – 2022» прошло на высшем уровне. Это хорошая возможность встретиться с врачами других специальностей, новые знакомства, новые эмоции. Надеемся, что увидимся в следующем году, - отметил Максим Провоторов.

«Врач года – 2022» - Доктор медицинских наук, врач-невролог, врач мануальной терапии, главный врач Клиники вертеброневрологии Зиняков Николай Николаевич. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - пластический хирург, врач онколог-маммолог Авдиенко Андрей Александрович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - заместитель главного врача медицинского центра «Юнона», врач акушер-гинеколог Дудина Анна Юрьевна. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - врач-оториноларинголог медицинского центра «Семья» Химичева Елена Владиславна. Фото: Ольга Качмар

«Врач года – 2022» - сосудистый хирург, флеболог, главный врач Центра инновационной флебологии «Galen» Куринной Анатолий Владимирович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - руководитель и учредитель медико-психологического центра «ЛЮМОС», медицинский (клинический) психолог Благодырь Екатерина Михайловна. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - ведущий стоматолог-ортопед в сети стоматологических клиник «Доктор Келлер» Шевченко Виктор Александрович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - психиатр-нарколог, главный врач медицинской клиники «Гармония» Калюжная Марина Александровна. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, руководитель и основатель клиники лечения алкоголизма и наркомании Мамедов Тимур Саладдинович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - главный врач, врач-эндокринолог «Клиники Эксперт Ростов» Преснякова Ирина Валерьевна. Фото: Ольга Качмар.

- «Клиника года» - это один из значимых проектов в медицинской жизни Ростова. Хочется отметить какое-то душевное, радушное принятие всех сотрудников «Комсомольской правды», безупречную организацию церемонии награждения и всего проекта. Это приятно, что можно прийти и порадоваться, в первую очередь, успехам своих коллег. Хочу выразить благодарность организаторам мероприятия, пожелать всем благополучия, дальнейшего процветания и огромного здоровья! – отметила Ирина Преснякова.

«Врач года – 2022» - врач-терапевт, терапевт участковый МБУЗ Городской поликлиники № 16 г. Ростова-на-Дону Моренко Алексей Александрович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - врач травматолог-ортопед клиники «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону Дуков Алексей Амбарцумович. Фото: Ольга Качмар

«Врач года – 2022» - врач-хирург I категории, флеболог, УЗИ-диагност Леденев Антон Александрович. Фото: Ольга Качмар.

- Проект «Клиника года» расширяет наше медицинское сообщество. Это важный проект для коммуникации между пациентами и врачами. Желаю «Комсомольской правде», чтобы проект дальше рос и развивался, а всем посетителям сайта - крепкого здоровья и дальнейшего процветания, - поделился Антон Леденев.

«Врач года – 2022» - врач-офтальмолог медицинского центра «Ревиталь» Минаев Евгений Семенович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - стоматолог-имплантолог, стоматолог-хирург Центра имплантации UNIVERDENT Зубцов Евгений Александрович. Фото: Ольга Качмар.

- Спасибо «Комсомолке» за такой удивительный, классный проект. Благодаря медиагруппе все большее число людей узнает о доступности премиум-услуг таких, как имплантация. Желаю всем здоровых зубов, красивых улыбок и прекрасного новогоднего настроения! – пожелал Евгений Зубцов.

«Врач года – 2022» - заместитель главного врача по хирургии клиники «СОКОЛ» Бурханов Юлай Кашифович. Награду за него получил заведующий хирургическим отделением Дзюбенко Дмитрий Евгеньевич. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - главный врач «Клиники доктора Шувалова», детский стоматолог Шувалов Олег Александрович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - врач-невролог «Клиники Эксперт Ростов» Шлапак Мария Эдуардовна. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог сети стоматологий «Доктор Келлер» Балабанов Валерий Александрович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - врач-уролог, врач детский уролог-андролог «Клиники Эксперт Ростов» Исмаилов Руслан Самедович. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - врач психиатр-нарколог, главный врач наркологической клиники «Чистый путь» Мащева Мария Николаевна. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - детский зубной врач стоматологической «Клиники доктора Шувалова» Осипян Татьяна Витальевна. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - врач-невролог высшей категории Центра экспертной диагностики МРТ ПЛЮС РОСТОВ Криштопина Наталья Алексеевна. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург, детский стоматолог клиники «Доктор Шувалова» Кристофович Денис Валериевич. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - врач-рентгенолог МРТ ПЛЮС РОСТОВ Медведева Мария Владимировна. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - врач-стоматолог стоматологической «Клиники доктора Шувалова» Игнатьева Анна Константиновна. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - заместитель главного врача по медицинской части, врач-педиатр в ЛДЦ «Здоровье» Сулима Нелли Нукриевна. Фото: Ольга Качмар.

«Врач года – 2022» - сердечно-сосудистый хирург, врач ультразвуковой диагностики, флеболог Щетко Виталий Николаевич. Фото: Ольга Качмар.

- Выражаю глубокую благодарность «Комсомольской правде» от лица медицинского сообщества Ростовской области. «Клиника года» - это вклад в развитие здравоохранения, в информирование наших жителей о происходящем в медицине в целом. Также это огромная и колоссальная работа. У нас есть много первоклассных медицинских учреждений, докторов-профессионалов, которые трудятся с нами бок о бок, а «Комсомолка» рассказывает о нашем труде, достижениях и возможностях, делая медицину более доступной и открытой, - рассказал Виталий Щетко.

Также награда в номинации «Врач года – 2022» была присуждена врачу психиатру-психотерапевту клиники «Исцеление» Мрыхиной Веронике Владимировне, которая не смогла присутствовать на мероприятии.

Врач психиатр-психотерапевт клиники «Исцеление» Мрыхина Вероника Владимировна.

КОНКУРС «СПАСИБО, ДОКТОР!»

В этом году мы устроили новый конкурс «Спасибо, Доктор!», в котором врачи рассказывали интересные истории из своей практики и говорили о том, что же для них – медицина. Среди ответов – призвание делать людей здоровыми и счастливыми, судьба и жизненный стимул, служение людям. А большинство ответило: «Медицина – это моя жизнь!».

На мероприятии собралось более 80 гостей. Фото: Ольга Качмар

Посетители сайта очень активно ставили лайки докторам, и в итоге выбрали тройку победителей.

Третье место в лайк-конкурсе с количеством лайков 27637 занял врач-хирург I категории, флеболог, УЗИ-диагност Леденев Антон Александрович. Второе место с внушительным отрывом и общим количеством лайков 80553 занял Доктор медицинских наук, врач-невролог, главный врач Клиники вертеброневрологии Зиняков Николай Николаевич

А первое место в упорной борьбе, с общим количеством лайков 86107, занял хирург-маммолог, онколог Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Ростова-на-Дону Провоторов Максим Евгеньевич.

Победители лайк-конкурса «Спасибо, Доктор!». Фото: Ольга Качмар

Победители конкурса получили не только памятные книги и дипломы от «Комсомольской правды», но и призы от партнера конкурса – ГК «Сокол Моторс».

ПРИЗЫ И ПОДАРКИ ОТ ПАРТНЕРОВ

Партнеры проекта провели рандомные розыгрыши среди всех гостей мероприятия и вручили участникам, вытащившим счастливые номерки, памятные подарки. Также компании подготовили свои призы медицинским клиникам и врачам.

ГК «Сокол Моторс» провели розыгрыш для гостей мероприятия. Фото: Ольга Качмар

Руководитель направления развития отношений с клиентами бренда EXEED группы компаний «Сокол Моторс» Цвид Александр Викторович вручил подарок главному врачу офтальмологической клиники «СОКОЛ» Исаковой Ирине Александровне.

- От лица компании «Сокол Моторс» я рад приветствовать всех медработников! Уверен, вы со мной согласитесь, что в повседневной суете очень важно не забывать о своем психическом и физическом состоянии. Именно поэтому мы предлагаем автомобили, оснащенные системами, обеспечивающими высокий уровень комфорта и безопасности. Искренне благодарю Вас за ежедневный труд и заботу! - отметил в своем выступлении Александр Цвид.

Косметический бренд «РИЧ ЛАЙН» также приготовил подарки для участников мероприятия. Наборы косметики были переданы директору МЦ «Ревиталь» и для главного врача МЦ «Семья».

Косметический бренд «РИЧ ЛАЙН» подготовил подарки. Фото: Ольга Качмар

- Благодарю «Комсомольскую правду» за организацию такого яркого праздника для врачей. Это очень сложная профессия, и, по моим ощущениям, задача врача – это не только назначить лечение, но еще и дать надежду, успокоить человека. Благодарю всех врачей за такой ценный вклад. Работа в медицине очень откликается в моем сердце. 20 лет назад я выбрала сферу производства косметики и стараюсь обеспечивать моих покупателей самой качественной продукцией, - рассказала президент компании Элла Зиганшина.

Выражаем отдельную благодарность лауреату международного конкурса Gnesin jazz, преподавателю Ростовской государственной консерватории Анастасии Бондарь и заслуженному артисту республики Ингушетия, доценту Ростовской государственной консерватории, музыкальному руководителю ансамбля песни и пляски Южного военного округа Андрею Мордасову за создание прекрасной праздничной атмосферы.

Благодарим Radisson Hotel Gorizont за теплый прием.

Поздравляем победителей! Всем участникам проекта желаем достижения новых профессиональных высот, удачи и крепкого здоровья!

СМОТРИТЕ ФОТОГАЛЕРЕЮ МЕРОПРИЯТИЯ