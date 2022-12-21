В Ростове «счастливые» купюры продают за миллионы рублей

Продавцы уверены - главное верить в магию цифр, и только тогда можно разбогатеть. Фото: Даниил ОПАРИН

Еще недавно на досках объявлений ростовчане предлагали к покупке антикварные находки за баснословные суммы. А теперь дончане предлагают своим землякам деньги на удачу и финансовое благополучие. Пятитысячные купюры, сотни и полтинники с красивыми номерами продают в донской столице от 17 тысяч до нескольких миллионов рублей.

Мы решили прозвонить по объявлениям и узнать, почему владельцы решили, что их купюры настоящие талисманы.

КАК «НАНЯТЬ» ДЕНЬГИ

- Продаю купюры номиналом 100 рублей с сериями «НА», «НЯ» «ЛИ» «СЬ», - начинается одно из объявлений. - Положите их в свой кошелек и деньги наймутся к вам на работу.

За одну такую купюру некая Елена просит всего 500 рублей. В разговоре выяснилось, что о магических купюрах в ее кошельке ростовчанке рассказала подруга.

- Она увлекается феншуем. И сказала, что слоги на моих деньгах располагают к изобилию, и если их соединить, получится «нанялись». Получаются деньги нанялись ко мне на работу! - восхищенно делится собеседница.

Не всякая купюра одинаково полезна для богатства. Фото: Даниил ОПАРИН

Поверив просветленной подруге, дончанка стала искать купюры с благополучными слогами. Даже насобирала несколько таких комплектов. И покупатели на такой товар быстро нашлись. Со слов продавца, в наличии у нее осталось всего-ничего.

В конце разговора предприимчивая мадам отметила, что сама на финансы не жалуется и живет в достатке.

- А после консультации подруги деньги просто полились рекой, - убеждает женщина.

«ВЫ НИЧЕГО ОТ МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИТЕ»

Второй продавец ищет покупателя на тысячную купюру с редким, по его мнению, номером 3 651 000. И просит за нее всего-то полмиллиона рублей. Позвонили узнать, в чем же редкость.

- Первая часть номера - 365, означает количество дней в году. А вторая - состоит из тысячи. Умножаем их между собой. Получается редкий номер, - истолковал значение цифр и свою логику мужчина. - И это означает, что как минимум на тысячу ваши финансы будут увеличиваться каждый день.

- А точно всем этот денежный номер подойдет? Нет ли побочного эффекта? - уточняю у собеседника.

Некоторые ростовчане хотят разжиться за счет красивых цифр на купюрах. Фото: Даниил ОПАРИН

- Моя купюра предназначена только для просвещенных: для тех, кто действительно хочет достигнуть финансового благополучия, - предупредил продавец. - Но если во время разговора я пойму, что человек не разбирается в «магии цифр», то продавать не буду.

А еще добавил, что у него самого есть счастливый полтинник. Дончанин даже пытался его как-то продать, но потом передумал.

В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО ЗА 15 ТЫСЯЧ

Третий лот в погоне за безбедной старостью - пятитысячная купюра с номерами 3333343 по цене почти минимальной ежемесячной зарплаты. По словам владельца, магию этих цифр он ощутил на себе.

- Несколько лет назад эта пятитысячная купюра попала ко мне абсолютно случайно, где-то в магазине. Я долго ее не разменивал. Она просто лежала в кошельке. А потом заметил, что с ее появлением мое финансовое положение улучшилось, - откровенничает ростовчанин.

Мужчина верит, что именно эта купюра помогла ему открыть бизнес. И подняться по социальной лестнице.

Сейчас он решил помочь и другим нуждающимся. Поэтому и продает счастливую денежку всего за 15 тысяч рублей.

Ростовчане предлагают за счет "счастливой" купюры привлечь целый чемодан денег. Фото: Даниил ОПАРИН

КОММЕНТАРИЙ НУМЕРОЛОГА

«Все должно быть индивидуально»

Наталия Чайкина, астролог, нумеролог, Ростов-на-Дону:

- Числа на купюрах, которые предлагают продавцы, подойдут не для всех. Существуют так называемые финансовый и антифинансовый коды. Они рассчитываются индивидуально по дате рождения человека. Поэтому у любого человека есть свой код, который и открывает ему денежный поток и приносит счастье.

А еще у каждого есть несчастливое число. И если на этой купюре таких цифр много, то никакой удачи она не принесет.

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