Часть ограничений ввели, чтобы не перегружать дороги Ростова. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Транспортные ограничения в Ростовской области начнут действовать с 22 декабря. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

С четверга в Ростовской области запрещено использовать беспилотники. Исключение — лишь для нескольких государственных ведомств.

Для грузовиков с гризоподъемностью свыше 3,5 тонн ограничивается выезд из Ростовской области через пункт пропуска «Весело-Вознесенский». Запрет не распространяется на специальный транспорт, следующий в Крым. Речью идет о машинах, которые задействованы в восстановлении новых субъектов, в решении задач СВО и других целях.

Будет действовать ограничение на въезд большегрузов с грузоподъемностью больше 12 тонн. Исключение — грузовики с пунктом прибытия Ростов.

Губернатор пояснил, что ограничения для большегрузов вводятся, чтобы убрать их с и без того загруженных дорог города. Кроме того, власти хотят перенаправить потоки грузовиков, идущих через Весело-Вознесенку, на пункты пропуска Матвеево-Курган и Куйбышево.

— Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не требуют, — добавил глава региона.

Напомним, в Ростовской области с 15 декабря в медучреждениях и социальных учреждениях начал действовать карантин по гриппу. В больницах вернули масочный режим, запретили посещение пациентов. Ранее мы писали обо всех мерах, которые постановил принять региональный Роспотребнадзор.

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