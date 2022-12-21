Часть ограничений ввели, чтобы не перегружать дороги Ростова.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Транспортные ограничения в Ростовской области начнут действовать с 22 декабря. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
С четверга в Ростовской области запрещено использовать беспилотники. Исключение — лишь для нескольких государственных ведомств.
Для грузовиков с гризоподъемностью свыше 3,5 тонн ограничивается выезд из Ростовской области через пункт пропуска «Весело-Вознесенский». Запрет не распространяется на специальный транспорт, следующий в Крым. Речью идет о машинах, которые задействованы в восстановлении новых субъектов, в решении задач СВО и других целях.
Будет действовать ограничение на въезд большегрузов с грузоподъемностью больше 12 тонн. Исключение — грузовики с пунктом прибытия Ростов.
Губернатор пояснил, что ограничения для большегрузов вводятся, чтобы убрать их с и без того загруженных дорог города. Кроме того, власти хотят перенаправить потоки грузовиков, идущих через Весело-Вознесенку, на пункты пропуска Матвеево-Курган и Куйбышево.
— Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не требуют, — добавил глава региона.
Напомним, в Ростовской области с 15 декабря в медучреждениях и социальных учреждениях начал действовать карантин по гриппу. В больницах вернули масочный режим, запретили посещение пациентов. Ранее мы писали обо всех мерах, которые постановил принять региональный Роспотребнадзор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области ввели карантин по гриппу: что это значит
Роспотребнадзор ввел карантин по гриппу в Ростовской области. (Подробности)