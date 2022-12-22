Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Новый год22 декабря 2022 7:00

Стихи за зефирку, выпавшие из «скорой» и пропавший пациент: ростовские медики вспоминают новогодние истории

Новогодние медицинские истории рассказали врачи и фельдшеры из Ростовской области
Кристина Круговых
Новогодних историй у медиков - вагон и маленькая тележка.

Новогодних историй у медиков - вагон и маленькая тележка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уж кто-кто, а медики — не из тех, кто с нетерпением ждет новогоднего чуда и затяжных праздников. В такое время у них только прибавляется работы: кто-то напивается, кто-то получает травмы, запуская фейерверки и нарезая тазики салатов. Бывало такое, что и труп в морге просыпался. Мы поговорили с фельдшерами и врачами из районной больницы в Сальске, и они вспомнили самые необычные и забавные новогодние случаи за годы практики.

А ГДЕ БОЛЬНОЙ?

Врач УЗИ-диагностики Сальской районной больницы Степан Пьянов в больнице трудится уже полвека. И помог собрать среди коллег забавные случаи.

- Прямо в ночь под Новый год в приемном отделении кипела жизнь. Это в те времена вообще было сосредоточие всех ЧП района — и радости, и горести у нас на глазах. Причем чуть ли не половина поступающих приходилась на пьяный контингент, потому что медвытрезвители к тому моменту благополучно отмерли, - начал рассказ Степан Васильевич.

Под самый бой курантов обязательно кому-то понадобится вызвать "скорую".

Под самый бой курантов обязательно кому-то понадобится вызвать "скорую".

Фото: Олег УКЛАДОВ

И медики помогали приводить серьезно перебравших граждан в чувство.

- И вот в морозный Новый год привозят больного в очень сильной стадии опьянения, фактически прекоматозном, по-народному говорят «отрублен»: не отвечает, не реагирует. Фельдшеры выгрузили больного на носилках и оставили на кушетке, - рассказывает доктор. - Ему помощь оказали. Смотрят, что делать дальше. Видят, что пульс не плохой, значит, нужно время, чтобы этот яд, а этиловый спирт в больших дозах — сильнейший яд, начал выводиться.

А тут же продолжают поступать сердечники, пациент с бронхиальной астмой. В общем, суета приемного отделения, помноженная на новогодний ажиотаж у больных. В очередной раз заглядывают в палату, а больного нет.

- Как нет? Что случилось? Куда делся! - все наперебой заголосили. Мы же несем ответственность за больного, который к нам поступил, - вспоминает доктор Пьянов. - Везде врачи искали и нигде не нашли. Уже и на улице искали. Обычно, когда такие пациенты в себя приходят, им часто становится стыдно, особенно, если личность в городе известная. Уходят, но хватает их только до скамейки.

ПОДВИНЬСЯ, ЗИН!

Побегав по больнице, медики решили, что больного забрали родные. Такое в то время редко, но случалось. Потихоньку родственники своего пациента выводили из приемного отделения, чтобы общественность не узнала.

Под Новый год растет градус алкоголя в организме прибывающих в приемное отделение.

Под Новый год растет градус алкоголя в организме прибывающих в приемное отделение.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Запыхавшись, медсестра зашла в дежурку и присела на кушетку отдохнуть. А иногда, если повезет, удавалось и прилечь, - продолжает врач. - Она уже в дреме была и чувствует, что кто-то сбоку к ней примоститься пытается. Глядь — а это тот самый пропавший больной! Она ему: «Иван Петрович, вы что здесь делаете? Это комната дежурного медперсонала!» А он ей: «Отстань от меня! Я у себя дома. Не мешай мне спать!» Вот так пациент ориентацию потерял: спиртное и до потери сознания доводит, и до потери ориентации.

«ТОЛЬКО ПАПЕ НЕ ГОВОРИТЕ!»

Уже в нашем тысячелетии свалился на приемное отделение в одно Рождество «подарочек» - без пяти минут совершеннолетняя девчушка в одном банном халате поверх кофты и колготок.

- Пациентка пьяна, но беседовать с ней можно. Она и говорит медсестричкам: «Девчата, только не обыскивайте!» А как не обыскивать? Вдруг у нее яды какие в кармане или острые предметы, и она может быть опасна другим пациентам и себе! - вспоминают коллеги по больнице.

Новогодние чудеса случаются, и даже пропавший пациент обязательно найдется.

Новогодние чудеса случаются, и даже пропавший пациент обязательно найдется.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медсестры тем временем вытаскивают у нее из карманов содержимое - нижнее белье. В это время в кармане уже снятой кофты зазвонил телефон.

- Девчушка кричит: «Ради Бога, папе не говорите, где я!» Но когда речь идет о несовершеннолетних, без мамы и папы не обойтись, и папе по телефону доложили, что происходит, - продолжают рассказчики. - «Да он же меня убьет!», - вопила девочка. Как в воду смотрела. Приехал разъяренный папаша, надавал доченьке тумаков и забрал домой на дальнейшее лечение и воспитание.

А ГДЕ БОЛЬНОЙ-ТО?

- Я пришла работать на «скорую» еще в 83-м, и эту историю мне рассказал Анатолий Ильич Томилин. Он работал фельдшером. И было у него среди коллег прозвище Граф, - начинает издалека Людмила Вовк. - А скорая помощь тогда была даже не «УАЗик», а «ГАЗон» - это огромная будка! Представьте: больше двух метров в ширину и в высоту, а какой длиннющий! И туда мы ставили носилки с больным.

И вот вызов в новогоднюю ночь. На часах — около двух.

Пока Дед Мороз везет на санях дончанам подарки, медики на "скорых" спасают людей, чтобы все своих сюрпризов дождались.

Пока Дед Мороз везет на санях дончанам подарки, медики на "скорых" спасают людей, чтобы все своих сюрпризов дождались.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Один зять пошел поздравить тещу с Новым годом через балочку, где недалеко от меховой фабрики тек канализационный ручей. Ближе к очистным сооружениям даже болотце образовалось. Люди, чтобы там ходить, постелили досочки, - вспоминает рассказ Людмила Викторовна.

Когда зятек на деревяшки наступил, они почему-то разъехались, и мужчина провалился ногой в жижу, а доски сомкнулись. Перелом бедра и нога в зловонной жиже — в комплекте.

- Поехал наш Граф на вызов. Все обезболил, шину наложил хорошую — Дитерихса, как в военное время накладывали. На ней с поломанной ногой до «скорой» идти можно было, - объясняет медик. - Больного же уложили на носилки, отправили их в «ГАЗон», и поехали потихоньку в отделение. А погодка была новогодняя: снежинки падают, дорогу укатали, так тихо и хорошо!

Подъезжают медики к приемному отделению, выходят из кабины, а фургон открыт: ни больного, ни носилок.

- Что делать? Возвращаются! - продолжает рассказ фельдшер. - А пациент, значит, ползет, как раненный партизан, и носилки за собой тащит. Спрашивают его: «А где же ты выпал?» Он отвечает: да на повороте с Железнодорожной на Пушкина приземлился». А прополз он прямо прилично.

Чтобы не встречать Новый год в больнице, позаботьтесь о себе, земляки!

Чтобы не встречать Новый год в больнице, позаботьтесь о себе, земляки!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Зачем полз вообще? - спрашивает Граф. - Лежал бы и ждал.

- А вдруг бы не вернулись! - обыденно отвечал больной.

- Тогда зачем носилки за собой тащил? Оставил бы! - удивился фельдшер.

- А вдруг бы их украли?! - больной переживал за имущество больницы больше, чем за свое здоровье.

Эту историю, рассказанную предшественниками, Людмила Викторовна не забудет никогда и другим с удовольствием рассказывает.

- Может, и выдуманная история, но интересная, - улыбается медик.

А ТЕПЕРЬ СТИХИ!

А эта история случилась в самом начале работы ныне старшего фельдшера Нины Рысиной.

- Как раз без десяти полночь, а фельдшерам тогда разрешалось в двенадцать собраться и 150 граммов шампанского выпить или хотя бы лимонада, - рассказывают товарищи-медики. - И тут поступает вызов в микрорайон — бабуля с давлением. Обидно, досадно, ну ладно — поехала бабушку спасать.

В итоге этот адрес фельдшер запомнила на всю жизнь, да и коллегам напомнила. Там жила большая любительница вызвать «скорую».

Новогодние праздники в больницах - горячая пора.

Новогодние праздники в больницах - горячая пора.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Приехала к ней: померила давление, нужный укол сделала и засобиралась обратно, - вспоминает сама героиня событий Нина Алексеевна. - А бабушка мне: «Так, видишь на елке — зефирки на веревочке? Теперь рассказывай мне стихотворение про Новый год и получишь!»

Сказать, что молодой фельдшер, мягко говоря, опешила, — не сказать ничего.

- А бабулька продолжает: «Ничего, рассказывай! Ко мне внучки приходят, читают стихотворение, а я им зефир шоколадный даю». Я, конечно, стихи читать не стала, но зефирку мне-таки вручили, - до сих пор недоуменно вспоминает фельдшер.

«КАКОЙ НОВЫЙ ГОД? СКОРО КУТЬЯ!»

- Одна бабушка, любительница вызывать «скорую» по два-три раза на день завела свою «песню» как раз 31 декабря. И ладно бы ей плохо было, но она от скуки бригады гоняла — несерьезная совершенно натура, хоть и бабушка уже, - вспоминает фельдшер Александр Лазаренко. - И в этот раз поехал к ней наш фельдшер и думал, что не лечить едет, а, скорее, развлекать. Оказалось, что помощь действительно понадобилась.

Удачной новогодней смены - чтобы все остались живы-здоровы!

Удачной новогодней смены - чтобы все остались живы-здоровы!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В инъекции был, как фельдшеры называют, «коктейль» успокоительных препаратов. Так бабушка и проспала - и новогоднюю ночь, и первое января, и выспалась, наверное, на год вперед. - А когда проснулась, пошла поздравлять деда своего: «С новым годом, с новым счастьем!» А он ей: «Ты что, старая?! Какой тебе Новый год — скоро уже кутья!», - поделился историей медик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Труп» проснулся в морге: О самых удивительных дежурствах в Новый год рассказали ростовские медики

Некоторые истории смешные, а от других становится не по себе (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ