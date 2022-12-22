Стихи за зефирку, выпавшие из «скорой» и пропавший пациент: ростовские медики вспоминают новогодние истории

Новогодних историй у медиков - вагон и маленькая тележка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уж кто-кто, а медики — не из тех, кто с нетерпением ждет новогоднего чуда и затяжных праздников. В такое время у них только прибавляется работы: кто-то напивается, кто-то получает травмы, запуская фейерверки и нарезая тазики салатов. Бывало такое, что и труп в морге просыпался. Мы поговорили с фельдшерами и врачами из районной больницы в Сальске, и они вспомнили самые необычные и забавные новогодние случаи за годы практики.

А ГДЕ БОЛЬНОЙ?

Врач УЗИ-диагностики Сальской районной больницы Степан Пьянов в больнице трудится уже полвека. И помог собрать среди коллег забавные случаи.

- Прямо в ночь под Новый год в приемном отделении кипела жизнь. Это в те времена вообще было сосредоточие всех ЧП района — и радости, и горести у нас на глазах. Причем чуть ли не половина поступающих приходилась на пьяный контингент, потому что медвытрезвители к тому моменту благополучно отмерли, - начал рассказ Степан Васильевич.

Под самый бой курантов обязательно кому-то понадобится вызвать "скорую". Фото: Олег УКЛАДОВ

И медики помогали приводить серьезно перебравших граждан в чувство.

- И вот в морозный Новый год привозят больного в очень сильной стадии опьянения, фактически прекоматозном, по-народному говорят «отрублен»: не отвечает, не реагирует. Фельдшеры выгрузили больного на носилках и оставили на кушетке, - рассказывает доктор. - Ему помощь оказали. Смотрят, что делать дальше. Видят, что пульс не плохой, значит, нужно время, чтобы этот яд, а этиловый спирт в больших дозах — сильнейший яд, начал выводиться.

А тут же продолжают поступать сердечники, пациент с бронхиальной астмой. В общем, суета приемного отделения, помноженная на новогодний ажиотаж у больных. В очередной раз заглядывают в палату, а больного нет.

- Как нет? Что случилось? Куда делся! - все наперебой заголосили. Мы же несем ответственность за больного, который к нам поступил, - вспоминает доктор Пьянов. - Везде врачи искали и нигде не нашли. Уже и на улице искали. Обычно, когда такие пациенты в себя приходят, им часто становится стыдно, особенно, если личность в городе известная. Уходят, но хватает их только до скамейки.

ПОДВИНЬСЯ, ЗИН!

Побегав по больнице, медики решили, что больного забрали родные. Такое в то время редко, но случалось. Потихоньку родственники своего пациента выводили из приемного отделения, чтобы общественность не узнала.

Под Новый год растет градус алкоголя в организме прибывающих в приемное отделение. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Запыхавшись, медсестра зашла в дежурку и присела на кушетку отдохнуть. А иногда, если повезет, удавалось и прилечь, - продолжает врач. - Она уже в дреме была и чувствует, что кто-то сбоку к ней примоститься пытается. Глядь — а это тот самый пропавший больной! Она ему: «Иван Петрович, вы что здесь делаете? Это комната дежурного медперсонала!» А он ей: «Отстань от меня! Я у себя дома. Не мешай мне спать!» Вот так пациент ориентацию потерял: спиртное и до потери сознания доводит, и до потери ориентации.

«ТОЛЬКО ПАПЕ НЕ ГОВОРИТЕ!»

Уже в нашем тысячелетии свалился на приемное отделение в одно Рождество «подарочек» - без пяти минут совершеннолетняя девчушка в одном банном халате поверх кофты и колготок.

- Пациентка пьяна, но беседовать с ней можно. Она и говорит медсестричкам: «Девчата, только не обыскивайте!» А как не обыскивать? Вдруг у нее яды какие в кармане или острые предметы, и она может быть опасна другим пациентам и себе! - вспоминают коллеги по больнице.

Новогодние чудеса случаются, и даже пропавший пациент обязательно найдется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медсестры тем временем вытаскивают у нее из карманов содержимое - нижнее белье. В это время в кармане уже снятой кофты зазвонил телефон.

- Девчушка кричит: «Ради Бога, папе не говорите, где я!» Но когда речь идет о несовершеннолетних, без мамы и папы не обойтись, и папе по телефону доложили, что происходит, - продолжают рассказчики. - «Да он же меня убьет!», - вопила девочка. Как в воду смотрела. Приехал разъяренный папаша, надавал доченьке тумаков и забрал домой на дальнейшее лечение и воспитание.

А ГДЕ БОЛЬНОЙ-ТО?

- Я пришла работать на «скорую» еще в 83-м, и эту историю мне рассказал Анатолий Ильич Томилин. Он работал фельдшером. И было у него среди коллег прозвище Граф, - начинает издалека Людмила Вовк. - А скорая помощь тогда была даже не «УАЗик», а «ГАЗон» - это огромная будка! Представьте: больше двух метров в ширину и в высоту, а какой длиннющий! И туда мы ставили носилки с больным.

И вот вызов в новогоднюю ночь. На часах — около двух.

Пока Дед Мороз везет на санях дончанам подарки, медики на "скорых" спасают людей, чтобы все своих сюрпризов дождались. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Один зять пошел поздравить тещу с Новым годом через балочку, где недалеко от меховой фабрики тек канализационный ручей. Ближе к очистным сооружениям даже болотце образовалось. Люди, чтобы там ходить, постелили досочки, - вспоминает рассказ Людмила Викторовна.

Когда зятек на деревяшки наступил, они почему-то разъехались, и мужчина провалился ногой в жижу, а доски сомкнулись. Перелом бедра и нога в зловонной жиже — в комплекте.

- Поехал наш Граф на вызов. Все обезболил, шину наложил хорошую — Дитерихса, как в военное время накладывали. На ней с поломанной ногой до «скорой» идти можно было, - объясняет медик. - Больного же уложили на носилки, отправили их в «ГАЗон», и поехали потихоньку в отделение. А погодка была новогодняя: снежинки падают, дорогу укатали, так тихо и хорошо!

Подъезжают медики к приемному отделению, выходят из кабины, а фургон открыт: ни больного, ни носилок.

- Что делать? Возвращаются! - продолжает рассказ фельдшер. - А пациент, значит, ползет, как раненный партизан, и носилки за собой тащит. Спрашивают его: «А где же ты выпал?» Он отвечает: да на повороте с Железнодорожной на Пушкина приземлился». А прополз он прямо прилично.

Чтобы не встречать Новый год в больнице, позаботьтесь о себе, земляки! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Зачем полз вообще? - спрашивает Граф. - Лежал бы и ждал.

- А вдруг бы не вернулись! - обыденно отвечал больной.

- Тогда зачем носилки за собой тащил? Оставил бы! - удивился фельдшер.

- А вдруг бы их украли?! - больной переживал за имущество больницы больше, чем за свое здоровье.

Эту историю, рассказанную предшественниками, Людмила Викторовна не забудет никогда и другим с удовольствием рассказывает.

- Может, и выдуманная история, но интересная, - улыбается медик.

А ТЕПЕРЬ СТИХИ!

А эта история случилась в самом начале работы ныне старшего фельдшера Нины Рысиной.

- Как раз без десяти полночь, а фельдшерам тогда разрешалось в двенадцать собраться и 150 граммов шампанского выпить или хотя бы лимонада, - рассказывают товарищи-медики. - И тут поступает вызов в микрорайон — бабуля с давлением. Обидно, досадно, ну ладно — поехала бабушку спасать.

В итоге этот адрес фельдшер запомнила на всю жизнь, да и коллегам напомнила. Там жила большая любительница вызвать «скорую».

Новогодние праздники в больницах - горячая пора. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Приехала к ней: померила давление, нужный укол сделала и засобиралась обратно, - вспоминает сама героиня событий Нина Алексеевна. - А бабушка мне: «Так, видишь на елке — зефирки на веревочке? Теперь рассказывай мне стихотворение про Новый год и получишь!»

Сказать, что молодой фельдшер, мягко говоря, опешила, — не сказать ничего.

- А бабулька продолжает: «Ничего, рассказывай! Ко мне внучки приходят, читают стихотворение, а я им зефир шоколадный даю». Я, конечно, стихи читать не стала, но зефирку мне-таки вручили, - до сих пор недоуменно вспоминает фельдшер.

«КАКОЙ НОВЫЙ ГОД? СКОРО КУТЬЯ!»

- Одна бабушка, любительница вызывать «скорую» по два-три раза на день завела свою «песню» как раз 31 декабря. И ладно бы ей плохо было, но она от скуки бригады гоняла — несерьезная совершенно натура, хоть и бабушка уже, - вспоминает фельдшер Александр Лазаренко. - И в этот раз поехал к ней наш фельдшер и думал, что не лечить едет, а, скорее, развлекать. Оказалось, что помощь действительно понадобилась.

Удачной новогодней смены - чтобы все остались живы-здоровы! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В инъекции был, как фельдшеры называют, «коктейль» успокоительных препаратов. Так бабушка и проспала - и новогоднюю ночь, и первое января, и выспалась, наверное, на год вперед. - А когда проснулась, пошла поздравлять деда своего: «С новым годом, с новым счастьем!» А он ей: «Ты что, старая?! Какой тебе Новый год — скоро уже кутья!», - поделился историей медик.

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