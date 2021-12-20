«Труп» проснулся в морге: О самых удивительных дежурствах в Новый год рассказали ростовские медики

Каких только чудес под Новый год не случается даже в больнице Фото: Мария ЛЕНЦ

Новогодние выходные — для одних праздник, а для других — головная боль. У медиков — точно. Количество несчастных случаев растет, причем каждый второй — удивительный. Например, старший фельдшер одной из районных больниц рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» , как еще в первые годы работы на «скорой» больная — пенсионерка — заставляла ее, также как и родных внуков, читать стихи и забирать с елки не игрушку, а зефир в шоколаде. Пришлось отшучиваться, отнекиваться и быстренько - восвояси.

В «КП — Ростов-на-Дону» поговорили с ростовским врачом-узистом о самых запоминающихся случаях, когда «скорая» доставляла врачам пациентов «под елочку».

ЖИВОЙ «ТРУП»

- Это было еще лет тридцать назад: на дворе — окончание госкампании против пьянства. После полуночи в приемное отделение перепуганная насмерть фельдшер привезла, как она говорит, умершего прямо в машине пациента. С ее слов, в шумной компании все так напились, что хозяину стало плохо — оказался без сознания. Вызывали «скорую», пытались реанимировать, вроде успешно. А пока везла в больницу, смотрит — уже не дышит, сердце под эндоскопом не слышит.

Это подтвердил и опытный дежурный врач — и сразу, когда мужчину доставили в приемное отделение, и через два часа — налицо необратимые признаки смерти: например, резко повышается плотность тканей. Ну и увезли новогоднего пациента на каталке в морг — это было часа в 2-3 ночи. А в 4 утра раздается звонок из детского отделения: его окна — аккурат напротив морга. И сестрички дрожащим голосом говорят в трубку: «Может и мерещится, но в морге кто-то от окна к окну ходит. Мы тут с ума сойдем. Посылайте кого-нибудь туда!»

«Видно, баба Нюра, санитарка, пьяная заснула, а теперь на холоде проснулась и бегает теперь, ищет ключи», - предположил Саня, крепкий такой мужик из наших медбратьев и пошел на разведку.

Проходит 5-10 минут, и со стороны морга идет наш Саня и кого-то несет, перекинув через плечо. На бабу Нюру точно не похоже... Оказывается, это он принес якобы «умершего» недавно больного, который пришел в себя на холоде, но он был до сих пор настолько пьян, что не мог сам идти. Вот Саня и не стал ждать коляску или каталку: «Он легенький, маленький — взял на плечо и принес».

Тут срочно начались все необходимые мероприятия — капельницы, промывание. А в два часа дня первого января больной пришел в себя в реанимации, обложил всех матом и ушел домой праздновать дальше. Но мы были очень рады, что новогодний пациент оказался скорее жив, чем мертв.

А еще на Новый год почему-то появляется в 2-3 раза больше детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С ИГЛОЙ В ЖЕЛУДКЕ ВМЕСТО ОЛИВЬЕ

- Как-то хитрый гражданин привез раненого с ножом в сердце. Мол вышел на него из-за угла: «Спасите-помогите!». Оказывается, он сам его ударил ножом во время ссоры, а чтобы перед законом не отвечать — его к нам привез. Но это мы, медики, не всегда можем правды добиться, а полиция умеет разговаривать.

Другой криминальный случай, когда мужчина застрелил под Новый год продавщицу в магазине, а потом проглотил набойку металлическую с женской туфельки, чтобы его не в отделение повезли, а в больницу, и из палаты потом сбежать. Эту набойку я ему из желудка достал, и никуда от стражей порядка он не делся.

А в другой раз доставили женщину, которая, занимаясь новогодним костюмом для ребенка, проглотила иголку. Есть у рукодельниц такая дурная привычка — зажимать губами иголку и что-то делать. А тут ребенок ее что-то спросил - она ответила, а игла провалилась. Захожу эндоскопом, а иголка торчит в желудке и при движении «пляшет».

Был свидетелем и новогодней драмы. Когда родители привезли крупненькую 16-летнюю девочку с «почечной коликой». Глядь — а там уже роды. И не камень идет, а головка уже видна. Семья была очень традиционная, и папа прямо в больнице распустил руки — досталось и маме, и дочке. А потом и развелся с женой даже.

НЕТ НИЧЕГО ХУЖЕ ПРАЗДНИКОВ

- Для нормальных людей новогодние дни — праздник, а у нас — самые напряженные дни в году. Всегда и скорая помощь усиливается дополнительными бригадами, и травматологов и хирургов выходит дежурить в два раза больше.

Во-первых, разных ЧП становится значительно больше. Люди в эйфории, под градусом — теряют осторожность. Если лед на дворе — бездумно толкаются, веселятся на главной площади под елкой, а потом к нам с переломами. Больница как раз недалеко. Нередко пускают ракеты с фейерверком в небо, а попадают человеку в голову — тоже типичный новогодний пациент.

Еще врачи очень не любят длинные 10-дневные выходные, когда поликлиники не работают. Так одна пациентка чуть от перитонита не умерла. Скорая с диагнозом холецистит доставила ее в терапию, но обследовать полноценно некому — рентгена нет, УЗИ — нет. Узких специалистов вызывают только в экстренных случаях. Праздничные дни идут, а ей все хуже. Вот и вызвали узиста, а там — разорвался желчный пузырь.

А еще как назло начинают рожать в два-три раза больше, чем обычно — это стабильно. Может спешат в ночь под Новый год? Конечно, каждому медику хочется хоть ненадолго прилечь и поспать. А тут только и знают - «звонь-звонь! Очередная роженица!». Когда в округе закрыли все роддома, и наш остался один на несколько районов, стало еще веселее. Мы хоть и ворчим, но все равно рады: лишь бы все живы-здоровы были!

Некоторые истории даже врачам кажутся чудом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МУЖИКОВ ТЯНЕТ НА ПРИКЛЮЧЕНИЯ

- Статистически чаще в новогодние праздники «скорые» привозят мужчин. Девчата все же потрезвее будут, а мужиков на «подвиги» тянет. То под лед проваливаются во время рыбалки или на охоте утку подстреленную в камышах полезут искать. А крепкий лед у нас разве что в феврале бывает и то недолго. Помню, доставили нам большого военного начальника из соседней области. Один паренек слышит крик: глядь — а мужик с головой ушел под воду и только рука из полыньи торчит. Все кинулись спасать. Привезли замерзшего, в иле, но все обошлось.

Отдельный вид новогодних вызовов — это обжорство. Выпили, закусили — и так 10 дней: и хронические болезни обостряются. А как-то привезли в ночь под Новый год женщину: плачет, боится — проглотила маленькую остренькую индюшиную косточку, а та застряла. Извлек, а она отправилась домой дальше праздновать. Зато мы с тех пор уже много лет дружим, и ест пациентка теперь всегда аккуратно.

В общем, берегите себя, дорогие наши земляки, чтобы отпраздновать в удовольствие и не становиться новогодними пациентами!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новогоднюю ночь в Ростовской области прогнозируют до -12 градусов

При этом в Ростове ночью будет около -7-8 градусов (подробнее)

В Ростове подходит к концу комплектация новой инфекционной больницы медиками

Младший персонал для учреждения пообещали набрать к последним дням 2021 года (подробнее)

Главный санитарный врач Ростовской области попросил отказаться от путешествий на Новый год

Об этом он заявил во время брифинга (подробнее)