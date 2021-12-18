В новогоднюю ночь в Ростовской области прогнозируют до -12 градусов

Снег вновь пойдет уже 2 января и в некоторых районах может продлиться до 6 числа Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На Новый год - 31 декабря и 1 января - в Ростовской области будет морозно, однако снегопада не ожидается. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте «Гисметео».

Так, например в Ростове дневная температура будет около -3-4 градусов, а ночью столбики термометров должны опуститься до -7-8 градусов. При этом в северных территориях региона ожидается похолодание до -9 днем и -12 ночью.

Снег вновь пойдет уже 2 января и в некоторых районах может продлиться до 6 числа. К слову, приход настоящей зимы синоптики спрогнозировали уже в декабре. В середине следующей, примерно с 22 декабря, глава центра «Метео» предупредил о 20-градусных холодах.

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