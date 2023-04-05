В Ростовской области опрокинулся автобус, в котором находилось 32 человека, есть пострадавшие

Автобус двигался по маршруту «Москва — Ставрополь». Фото: управление МЧС по Ростовской области.

В трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перевернулся пассажирский автобус. Происшествие случилось утром 5 апреля в Чертковском районе, сообщили в донском управлении МЧС.

Автобус King Long следовал по маршруту «Москва — Ставрополь» в южном направлении. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги на обочину. Транспорт опрокинулся.

На месте аварии работают восемь спасателей. Фото: управление МЧС по Ростовской области.

— В автобусе находилось 32 пассажира. В результате ДТП пострадали 43-летний мужчина и 73-летняя женщина. Они были госпитализированы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Сейчас на месте работают восемь спасателей, привлечено три единицы техники.

Напомним, 4 апреля в Азове на Кагальницком шоссе столкнулись два автомобиля и мотоцикл. По предварительной информации, водитель Renault Fluence врезался во впереди идущий Hyundai Creta, а после — в мотоцикл Honda.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Азове водитель на иномарке врезалась в мини-кроссовер и мотоцикл

Предварительные детали происшествия установили автоинспекторы. (Подробности)