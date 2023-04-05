В Азове водитель на иномарке врезалась в мини-кроссовер и мотоцикл

В аварию попали Renault Fluence, Hyundai Creta и мотоцикл Honda Фото: Сергей ГАПОН

В Азове на Кагальницком шоссе столкнулись два авто и мотоцикл. Произошедшее уже прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

По данным ведомства, аварию зарегистрировали вечером 4 апреля. Предварительно, 68-летняя водитель Renault Fluence не придерживалась безопасной дистанции на дороге и врезалась во впереди идущий Hyundai Creta. После этого автомобиль женщины зацепил мотоцикл Honda.

- В этом ДТП никто не пострадал, только транспорт получил механические повреждения, - прокомментировали в УГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Нужно строго придерживаться правил, в том числе необходимо постоянно следить за дистанцией и боковым интервалом на дороге. Нельзя отвлекаться в пути и совершать резкие необдуманные маневры.

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