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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 7:15

14-летний подросток пострадал в ДТП с двумя иномарками в Ростове-на-Дону

Всех водителей просят быть предельно внимательными за рулем
Ангелина СКИБА
В переулке Приволжском столкнулись два автомобиля Kia Sportage

В переулке Приволжском столкнулись два автомобиля Kia Sportage

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове-на-Дону после ДТП пострадал 14-летний пассажир иномарки. Мальчика с травмами увезли в больницу, сообщает отдел пропаганды и УГИБДД России по Ростовской области.

Как сообщили в ведомстве, авария произошла вечером 2 апреля в переулке Приволжском. Предварительно, 41-летний водитель Kia Sportage не предоставил на перекрестке преимущество в движении автомобилю такой же марки.

В итоге машины столкнулись. Во время удара травмы получил юный пассажир второго авто.

Водителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать правила, нельзя отвлекаться в пути или совершать резкие необдуманные маневры.

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