В Ростовской области фура наехала на остановку общественного транспорта

На трассе столкнулись большегрузы «МАЗ» и Iveco Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области на трассе Самбек - Матвеев-Курган столкнулись два большегруза. Одна из машин наехала на остановку общественного транспорта. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Предварительно, 34-летний водитель «МАЗа» с полуприцепом, выезжая с автозаправки, не предоставил преимущество в движении грузовику Iveco, который также двигался с полуприцепом.

- Произошло столкновение, после чего Iveco вынесло на остановку. В этом происшествии никто не пострадал, только сами машины получили механические повреждения, - прокомментировали в УГИБДД.

Добавим, буквально вчера, 1 апреля, под Батайском столкнулись два большегруза, а еще ранее ранее аварию с участием легковушки и фуры зарегистрировали на трассе Новошахтинск - Майский.

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