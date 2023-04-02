В центре Ростова столкнулись «ГАЗ» и Skoda Rapid, есть пострадавшая

Авария произошла на улице Красноармейской Фото: Сергей ГАПОН

Днем 2 апреля в центре Ростова-на-Дону столкнулись «ГАЗ» и Skoda Rapid. В этой аварии пострадала молодая пассажирка легковой иномарки, сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.

Известно, что авария произошла на улице Красноармейской. Предварительно, 43-летний водитель «ГАЗа», выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении. Из-за этого произошло столкновение.

- В результате ДТП получила травмы 23-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении в легковушке, - рассказали в УГИБДД.

Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем. Следует строго соблюдать правила, нельзя выполнять резкие маневры.

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