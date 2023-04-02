В Ростовской области завершили эвакуацию людей из шахты «Обуховской»

Задымление зафиксировали на глубине в 199 метров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области завершили эвакуацию горняков из шахты «Обуховской». Об этом информирует пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

- Эвакуацию людей завершили в 14:30. Никто не пострадал, помощь не понадобилась. Сейчас проводится проливка для охлаждения породы, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, около 10:40 утра 2 апреля, на подстанции шахты, на глубине в 199 метров, произошло задымление без возгорания. Из-за этого 229 человек потребовалось вывести в безопасное место.

Ранее губернатор Василий Голубев уже сообщал, что никто не пострадал. Глава региона уточнил, что после задымления была включена вентиляционная система, а на место происшествия сразу же выдвинулись два отделения горных спасателей.

Добавим, это уже не первое происшествие на территории «Обуховской». В конце марта 2023 года во время работ на объекте погиб проходчик шахты, еще два человека получили травмы. По этому факту следователи уже завели уголовное дело. Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.

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