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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 11:30

Ситуацию на шахте «Обуховской» прокомментировал глава администрации города Зверево

На объекте произошло задымление, эвакуируют горняков
Ангелина СКИБА
Предварительно, пострадавших и погибших нет

Предварительно, пострадавших и погибших нет

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области информацию по задымлению на шахте «Обуховской» опубликовал глава администрации города Зверево Александр Лотарев. Управленец проинформировал земляков о ситуации в Telegram.

- Сегодня на ШУ «Обуховская» произошло задымление на подстанции под вспомогательным стволом. Сейчас работает в реверсивном режиме вентиляционная система. Пострадавших и погибших нет, - написал Александр Лотарев.

Напомним, ранее в управлении МЧС сообщили, что ведется эвакуация 229 горняков. О завершении этой работы официально пока не объявляли.

Известно, что 2 апреля, около 10:40, на подстанции, которая находится на глубине в 199 метров, произошло задымление без возгорания. По словам губернатора Василия Голубева на месте происшествия уже задействовали два отделения горных спасателей.

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