Горные спасатели выехали на задымление к шахте «Обуховской» в Ростовской области

Шахтеров эвакуируют, предварительно, пострадавших нет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области после задымления в шахте «Обуховской» на место происшествия выехали два отделения горных спасателей. Об этом днем 2 апреля в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Из-за задымления на подстанции шахтного ствола проводится эвакуация 229 человек. Открытого горения нет, вентиляционная система запущена на реверс. Погибших, пострадавших нет, - написал глава региона.

Добавим, ранее информация по происшествию также поступила от пресс-службы донского управления МЧС.

- Пожара на объекте не было. Информация о случившемся поступила около 10:40. Задымление зафиксировали на подстанции, которая находится на глубине в 199 метров, - уточнили в МЧС.

Добавим, это уже не первое происшествие на территории «Обуховской». В конце марта 2023 года во время работ на объекте погиб проходчик шахты, еще два человека получили травмы. По этому факту следователи уже завели уголовное дело. Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.

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