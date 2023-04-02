В Ростовской области на шахте «Обуховской» произошло задымление, эвакуируют 229 горняков

Задымление зафиксировали в подстанции на глубине в 199 метров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

2 апреля в Ростовской области на подстанции шахты «Обуховской» произошло задымление, сейчас эвакуируют 229 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

- Ни о каком пожаре речи нет. Произошло задымление, без горения. Была запущена вентиляционная система. Людей эвакуируют, пострадавших нет. Угрозы нет, - прокомментировали в ведомстве.

Речь идет о шахте, которая находится 6 километрах от города Зверево. Вызов в экстренную службу с места происшествия поступил около 10:40. Задымление зафиксировали в подстанции на глубине в 199 метров, уточнили в МЧС.

Добавим, это уже не первое происшествие на шахте «Обуховской». В конце марта 2023 года при обрушении горной породы погиб человек. Еще двое с травмами попали в больницу. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Ход расследования на контроль также взяла областная прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Громкий звук напугал жителей Ростова и соседних городов

Об этом сообщили очевидцы (подробности)