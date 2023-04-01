Водитель легковушки пострадал в ДТП с фурой на трассе Новошахтинск - Майский

Столкнулись Chevrolet Aveo и большегруз DAF. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области водитель легковушки пострадал после столкновения с большегрузом. Это произошло на трассе А-270 Новошахтинск - Майский, сообщили 1 апреля в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

- Аварию зарегистрировали днем 31 марта в Октябрьском районе. Предварительно, 41-летний владелец Chevrolet Aveo не выдержал безопасную скорость и врезался в припаркованную фуру DAF с полуприцепом Kogel, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что травмы получил мужчина, который управлял легковым автомобилем. С места происшествия его увезли в больницу.

Донским водителям напоминают: за рулем нужно быть предельно внимательными и осторожными. Следует строго придерживаться правил дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

1 апреля многокилометровая пробка сохранилась на М-4 «Дон» в Ростовской области

Сейчас протяженность затора составляет около 26 км (подробности)