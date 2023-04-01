1 апреля многокилометровая пробка сохранилась на М-4 «Дон» в Ростовской области

Пробка растянулась примерно от поселка Глубокого до моста через реку Северский Донец. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Сегодня, 1 апреля, в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским по-прежнему сохраняется крупный затор. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

Видно, что пробка растянулась примерно на 26 км, от поселка Глубокого до моста через реку Северский Донец.

По всей видимости, на этот раз дорожные сложности были вызваны ремонтными работами. Похожую ситуацию и по той же причине на указанном участке пути регистрировали 26 и 27 марта. Тогда пробка составляла около 15 км.

Ранее сотрудники отдела пропаганды УГИБДД уже предупреждали о дорожных работах. Водителей попросили помнить о ремонте, быть предельно внимательными и заранее планировать свои поездки.

К слову, буквально до этого, 30 и 31 марта, на М-4 «Дон» регистрировали затор в 60 км. Он образовался из-за резкого ухудшения погоды - в последние дни марта выпала почти месячная норма осадков в виде мокрого снега и дождя.

В затор из-за разгула стихии попали много людей, некоторых спасали из снежного плена около суток. Вчера, 31 марта, в пресс-службе управления МЧС сообщили о том, что движение машин возобновилось в обе стороны и дорога стала открыта для проезда.

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