В районах Ростовской области, пострадавших от стихии, восстановили энергоснабжение

Больше всего от стихии пострадали Каменск-Шахтинский и еще три района области Фото: Артем КИЛЬКИН

Энергоснабжение районов Ростовской области, пострадавших от стихии, восстановлено. Об этом утром 1 апреля сообщает пресс-служба компании «Россети Юг».

- Специалисты филиала «Россети Юг» - «Ростовэнерго» вернули подачу ресурса потребителям. В зоне ответственности компании задействовали свыше 290 человек и 145 единиц техники, - прокомментировали энергетики.

Специалисты сейчас еще продолжают осматривать воздушные линии в местах, где прошел снежный шторм. Также под постоянным наблюдением находится работа подстанций.

Напомним, массовые отключения произошли из-за дождей с мокрым снегом и метели. Непогода обрушилась на донской регион 30 и 31 марта. Стихия оставила без электричества почти 35 тысяч жителей 8 районов и 3 городов области.

Известно, что к 31 марта энергетики из разных организаций восстановили подачу ресурса для 15 тысяч потребителей. Вчера без света в домах оставались еще около 24,4 тысячи человек, то есть жители 18 населенных пунктов. Больше всего от стихии пострадали Каменск-Шахтинский, Каменский, Белокалитвинский и Красносулинский районы.

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