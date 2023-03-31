На Дону завершается ликвидация аварий на объектах энерго- и водоснабжения

На Дону продолжается ликвидация аварий на объектах энерго- и водоснабжения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К 19.00 аварии на объектах энерго-, водо- и теплоснабжения, в основном, удалось ликвидировать, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Из-за отключений электроэнергии 30 марта были остановлены Гуково-Гундоровский водовод, 10 водозаборов в Белокалитвинском районе, 18 котельных и объекты водоснабжения в Каменске. Без воды в общей сложности - более 115 тысяч жителей.

Водоснабжение в полном объеме восстановят к исходу суток.

Восстановительные работы на объектах энергетики продолжаются на линиях 0,4-10 киловольт. Без электроснабжения остаются 14,5 тысяч человек.

Напомним, из-за непогоды без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей в 8 районах и 3 городах Ростовской области. Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав дончан, попавших в зону отключения электроэнергии.

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