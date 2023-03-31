Донской губернатор прокомментировал ситуацию на М-4 ДОН к 19.00 31 марта

Донской губернатор прокомментировал ситуацию на М-4 ДОН к 19.00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 19.00 в некоторых местах на трассах в Ростовской области сохраняется затрудненность движения. На сложных участках налажено реверсивное движение, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Подходит к концу расчистка дорог.

В регулировке ситуации на дороге задействованы 30 экипажей ГИБДД, продолжают работать МЧС и другие службы.

Функционирование трасс в нормальном режиме планируется восстановить до конца суток 31 марта.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что движение на трассе М-4 ДОН в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области восстановлено в обоих направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения и оказывать необходимую помощь водителям.

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