Движение на трассе М-4 ДОН в двух донских районах восстановлено. Фото: Иван МАКЕЕВ

Движение на трассе М-4 ДОН в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области восстановлено в обоих направлениях, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения и оказывать необходимую помощь водителям.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов строго соблюдать ПДД, выбирать безопасную дистанцию и боковой интервал. Водителям транспорта, которым предстоит долгий путь, рекомендуется не продолжать движение в утомленном состоянии.

Ранее в Каменском районе сотрудники Госавтоинспекции спасли мужчину, которому стало плохо в пробке. Сотрудники Госавтоинспекции достали обессиленного мужчину из автомобиля и уложили на покрывало, чтобы донести в другой транспорт. Пострадавшего доставили в больницу Каменска-Шахтинского.

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