В Минтрансе заявили, что пробка на М-4 в Ростовской области собралась из-за фур на летней резине

Крупный затор на М-4 «Дон» спровоцировали несколько факторов. Фото: управление МЧС России по РО

Крупный затор на М-4 «Дон» в Ростовской области спровоцировали сразу несколько факторов, в том числе летние шины у большегрузов. Такое объяснение поступило от Минтранса региона в комментариях к посту губернатора в Telegram.

- Дорожная техника работает, очистку трассы ведут в постоянном режиме. Пробка образовалась из-за большегрузных автомобилей на летней резине, которые не могут преодолеть подъем и блокируют движение, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, к 16 часам 31 марта, протяженность затора на трассе М-4 «Дон» сократилась до 17 км. От МЧС на месте происшествия сейчас работают 258 человек, задействовано 192 единицы техники.

Спасатели уже демонтировали 11 барьерных ограждений, продолжается расчистка дорожного полотна. Для проезда машин с помощью техники организовали специальные «карманы».

Также не прекращают работу 17 пунктов временного размещения вместимостью в 1777 человек. В них находятся 223 человека, в том числе 58 детей. Для людей организовали места отдыха, горячее питание, решаются все вопросы жизнеобеспечения.

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