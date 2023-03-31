Затор на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области к вечеру сократился до 17 км

По ходу движения транспорта продолжают работу 17 пунктов временного размещения. Фото: управление МЧС России по РО

В Ростовской области, по состоянию на 16 часов 31 марта, протяженность затора на трассе М-4 «Дон» сократилась до 17 км, то есть с 946 по 963 километр. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

- К ликвидации последствий затора на М-4 «Дон» привлекли 258 человек и 192 единицы техники, - прокомментировали в ведомстве.

Спасатели уже демонтировали 11 барьерных ограждений. Ведется расчистка дорожного полотна, организовали «карманы» для проезда машин.

- Силы МЧС продолжают оказывать помощь людям, оказавшимся в заторе. Мобильные группы доставляют воду, продукты питания и топливо. Развезли уже около 2000 литров дизеля и 1500 литров бензина. Патрулирование ведется по 7 маршрутам заторного участка, - добавили в МЧС.

Известно, что сейчас по ходу движения транспорта продолжают работу 17 пунктов временного размещения вместимостью в 1777 человек. В них сейчас находятся 223 человека, в том числе 58 детей. Для людей организовали места отдыха, горячее питание, решаются все вопросы жизнеобеспечения.

Напомним, вечером 30 марта протяженность пробки на трассе составляла 60 км. К 8 утра 31 марта дорожные сложности наблюдались на отрезке пути в 30 км, позже пробка сократилась до 20 км. Внутри затора восстановили движение машин в обе стороны, но дорога еще закрыта для других машин.

Добавим, ранее снежный коллапс, который зафиксировали в регионе 30 марта, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам эксперта, непогода объясняется перемещением полярного воздуха.

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