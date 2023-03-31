После снегопада в Ростовской области без электричества остаются около 25 тысяч человек

Больше всего от стихии пострадали Каменск-Шахтинский и три района Дона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области после разгула непогоды без электричества остаются около 24,4 тысячи человек. Речь идет о жителях 18 населенных пунктов региона, сообщают днем 31 марта донские власти.

По данным правительства региона, больше всего от стихии пострадали Каменск-Шахтинский, Каменский, Белокалитвинский и Красносулинский районы. В остальных территориях отключения были частичными.

К этому моменту часть потребителей, в том числе ряд социальных объектов, уже подключили к резервным источникам питания. Всего таких источников у донских энергетиков около 200. Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы, их ведут в круглосуточном режиме.

Напомним, вчера, 30 марта, из-за удара стихии без электричества остались почти 35 тысяч жителей 8 районов и 3 городов области. Снова подключить удалось уже 15 тысяч потребителей.

Жителей Дона просят соблюдать правила безопасности вблизи ЛЭП и электроустановок. Нельзя приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 метров. Запрещено самостоятельно восстанавливать электроснабжение, для этого следует обращаться к специалистам.

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